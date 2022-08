Vogelgriepseizoen houdt bijzonder lang aan, prijzen eieren en kippenvlees stijgen

Legkippen in een legbatterij. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Meeste besmettingen vogelgriep in februari

Het vogelgriepseizoen blijft dit jaar voortduren in de zomer. In 2021 werden er na mei geen besmettingen meer gesignaleerd bij pluimveebedrijven, dit jaar zijn in de zomermaanden honderdduizenden dieren geruimd. Zondag nog 5.000 kippen in Lunteren, maandag 76.000 kippen in het Zeeuwse Schore.

Sinds oktober 2021 is de vogelgriep bij 54 commerciële pluimveebedrijven aangetroffen. Alle 3,4 miljoen kippen, vleeskuikens, eenden en kalkoenen van deze bedrijven zijn geruimd. Met name in februari waren er veel gevallen: in die maand zijn 1,2 miljoen dieren afgemaakt.

Landbouwminister Henk Staghouwer maakt zich zorgen, ook om de besmetting van wilde vogels. Het virus treft niet alleen trekvogels, maar ook standvogels zoals de ooievaar, die het hele jaar in het land blijven. Een ooievaar heeft eind juli vermoedelijk een uitbraak van de ziekte veroorzaakt in Dalfsen. Volgens de minister moeten we er rekening mee houden dat vogelgriep ook de rest van het jaar aanwezig is in Nederland.

Vogelgriep slaat gat in productie eieren

De prijzen van eieren en kippenvlees zijn dit voorjaar harder gestegen dan voorheen. In mei was de consumentenprijsindex van beide producten ruim 7 procent hoger dan twee maanden daarvoor. Dat komt niet alleen door de vogelgriep, volgens Peter van Horne, pluimvee-econoom bij de Wageningen Universiteit. Ook het aantrekken van de markt na corona en de Oekraïneoorlog zijn belangrijke factoren. ‘De veevoerprijzen waren al flink aan het stijgen. Toen de oorlog begon, explodeerde dat.’ Uitbraken van de vogelgriep slaan wel een gat in de productie, met name van eieren. Vleeskippen zijn namelijk sneller te vervangen dan leghennen. Ook in Duitsland, Frankrijk, Polen en de Verenigde Staten zijn uitbraken van de vogelgriep. ‘Wereldwijd is er een tekort aan eieren. Dat brengt extra prijsdruk met zich mee.’