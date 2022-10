Vogelgriep is overal en gaat waarschijnlijk niet meer weg. Hoe eng is H5N1?

Een ongekend monster, is de vogelgriep die momenteel over de wereld raast. Maar waar komt griepnummer A/H5N1 eigenlijk vandaan? En wat is het gevaar dat het overslaat op de mens? Een korte gids, in vijf vragen.

1| Wat is vogelgriep?

Neem een haar, en stel je voor: bolletjes die nog eens duizend keer dunner zijn. Dat zijn de veroorzakers van de vogelgriep. Influenzavirussen, minuscule pakketjes erfelijk materiaal met maar een missie: cellen binnendringen, en zich vermeerderen, stiekem meeliftend op de kopieermachinerie van de cel.

Er zijn verschillende types griepvirus, ingedeeld naar de nopjes op hun buitenkant. Het influenzavirus dat momenteel huishoudt bij vogels komt uit de A-groep, heeft type nummer 5 van het aanhechtingseiwit ‘hemagglutinine’, en type nummer 1 van het eiwit ‘neuraminidase’, waarmee het virus zichzelf weer van de gastheercel losknipt. Vandaar A/H5N1.

Maar dat is het moleculaire gefrutsel, vogels die de deeltjes inademen (via vogelpoep of snot) hebben geen idee. Die worden vreselijk ziek als het virus vooral hun luchtwegen en brein aanvalt. Het dier snottert, krijgt een dikke kop en oogleden, raakt gedesoriënteerd en sterft – de ene soort vaker dan de ander, om redenen die wetenschappers niet goed snappen.

2| Waar komt H5N1 vandaan?

Tot halverwege de jaren negentig was de vogelgriep vrij onschuldig. Uitbraken van H5- en H7-virussen kwamen wel voor, maar waren redelijk beheersbaar. En rondgaan onder wilde vogels deed de vogelgriep nauwelijks.

Maar dat was voordat in 1996 de huidige H5N1-griep verscheen, op een ganzenboerderij in China. Geleidelijk begon het virus zich te verspreiden, eerst over China, en vanaf 2003 verder Azië en Afrika in. Vanaf 2005 namen migrerende watervogels het virus mee naar Europa. Een teken dat het virus ‘compleet was veranderd’, schrijft hoogleraar diergeneeskunde Arjan Stegeman (Universiteit Utrecht) in een overzichtsartikel. ‘Een virus strikt geassocieerd met pluimvee had zich aangepast aan wilde watervogels.’

In 2014 zette H5N1 de volgende stap. Een nieuwe, superbesmettelijke variant, aangeduid 2.3.4.4, greep om zich heen. Sindsdien is het einde zoek. In tientallen landen is het virus actief, en omdat het zich nestelde in wilde vogels en vogels die het hele jaar in ons land zijn, was H5N1 dit jaar voor het eerst ook ’s zomers aanwezig. Inmiddels heeft het virus ook de zee bereikt: H5N1 zorgde voor verwoestende uitbraken bij onder meer meeuwen, sterns en jan-van-genten.

‘Alle zeevogel-ecologen zijn hierdoor overvallen’, zegt marien ecoloog Kees Camphuysen van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz). ‘De sterfte die we zien is absoluut ongekend. Soms legt in een paar maanden meer dan 70 of 80 procent van een populatie het loodje.’

Met de verovering van de oceanen lijkt de opmars van H5N1 wereldwijd onstuitbaar geworden, denkt Camphuysen. Eind september bleek het virus zelfs om zich heen te grijpen bij penguïns in de punt van Zuid-Afrika.

3| Wat is het risico dat Nederland het nieuwe Wuhan wordt?

Nee, met dit virus wil je geen pandemie. Van de 880 mensen waarvan de WHO weet dat ze ooit besmet raakten met een H5N1-virus, na nauw contact met besmette vogels, overleden er 450. De helft! Het goede nieuws is dat het virus in het Westen voor zover bekend slechts twee mensen besmette, een Brit en een Amerikaan, die het allebei overleefden.

En dat zijn de losse gevallen. Het nachtmerriescenario is dat een vogelgriepvirus bijvoorbeeld iemand met een slecht werkend immuunsysteem besmet, die persoon als ‘kweekvat’ gebruikt om aangepast te raken op de mens – en vervolgens zorgt voor een wereldwijde grieppandemie. Dat geldt overigens niet alleen voor H5N1: onrustige nachten hebben virologen ook om de Aziatische vogelgriepvirussen H3N8, H5N6 en H7N9.

Eén troost: tot dusver passen alleen H1-, H2- en H3-virussen op menselijke cellen. Bovendien gingen de eerdere griepvirussen die oversprongen op de mens vaak als ‘tussenstation’ eerst rond bij varkens, waar ze meer gewend raken aan een zoogdierlijf.

Maar een kansspel blijft het. In mei ontdekten Duitse virologen dat de beruchte Spaanse Griep H1N1 van 1918, verantwoordelijk voor 50- tot misschien wel 100 miljoen doden, waarschijnlijk toch echt direct oversprong van vogels op de mens.

4| Kan het kwaad om besmet vlees te eten?

Hoewel besmettingen op de mens dus zeldzaam zijn, komen ze wel voor. Meestal door in de buurt te verkeren van besmette dieren, en zo het virus in te ademen, via stofdeeltjes of druppeltjes die vrijkomen als een besmette vogel fladdert, schudt of zich krabt. Via aanraking kan trouwens ook, als men het virus aan de handen krijgt en daarmee aan de ogen, mond of neus zit.

Vandaar het advies: vermijd contact met zieke of dode dieren, legt veterinair microbioloog Evelien Germeraad van de Wageningen Universiteit desgevraagd uit per mail. De kans op besmetting via eieren of kippenvlees, mits goed bereid, is verwaarloosbaar. ‘Het vogelgriepvirus wordt sporadisch wel gevonden in zoogdieren die met vogelgriep besmette vogels hebben gegeten. Dergelijke overdracht is niet aangetoond bij mensen.’

Helemaal uit steen gehouwen is die wijsheid overigens niet. De WHO kent enkele gevallen waarbij het virus iemand lijkt te hebben besmet via rauw bloed. Neem de nog maar 27-jarige Chinese vrouw die begin 2009 overleed aan vogelgriep: ze was in aanraking geweest met vers eendenbloed en rauwe kippenharten, voor de voedselkraam van haar man.

Ongeveer hetzelfde geldt voor eieren. Rauwe eieren zouden in theorie virus kunnen bevatten, blijkt uit een dit jaar verschenen analyse van Amerikaanse overheidsonderzoekers. Maar dat er ooit een mens door ei besmet raakte, is onbewezen, en na koken of bakken is het virus sowieso onschadelijk.

5| Wat kunnen we verwachten van een vaccin?

In Lelystad onderzoekt men momenteel drie vaccins tegen H5N1, die men ooit geautomatiseerd zou inspuiten in het ei: een al in diverse landen toegelaten Frans eiwitvaccin, een nieuw ontwikkeld dna-vaccin van Belgische makelij en een derde vaccin waarover men geen mededeling doet. Zo’n beoogd vaccin moet ‘goed beschermen tegen ziekte, maar ook tegen verspreiding van het virus’, stelt de Universiteit Wageningen in een persbericht.

Maar of dat een haalbare kaart is, is de vraag. Neem het Franse vaccin. Tegen sterfte beschermt het voor zo’n 80 tot 100 procent, blijkt uit resultaten van eerdere kippenproeven, maar tegen ziekte en doorgave van het virus werkte het vaccin vaak maar enkele tientallen procenten. Een recente proef met het Belgische vaccin gaf intussen aan dat verschillende kippenrassen zeer verschillend op de prik reageren.