Vogelgriep blijft zich verspreiden, mogelijk nu ook in Oostvaardersplassen

Grote troepen brandganzen foerageren tijdens hun trek in de Oostvaardersplassen. Op de achtergrond konikpaarden en edelherten op de plek waar ze worden bijgevoerd. Beeld Goos van der Veen / ANP

Staatsbosbeheer verzoekt wandelaars in de Oostvaardersplassen uit de buurt te blijven van vogels en honden aan te lijnen. De boswachter trof in het recreatiegebied tussen Almere en Lelystad dode watervogels aan waarvan de doodsoorzaak onbekend is. In Lelystad wordt nu onderzocht of de dieren vogelgriep hadden. Ook de ganzen in het gebied gedragen zich vreemd: de kuddedieren worden in hun eentje aangetroffen en ogen verzwakt.

Wat de vogels in de Oostvaardersplassen ook mankeert, feit blijft dat het op de meeste plekken waar de vogelgriep wordt aangetroffen om wilde vogels gaat. Dit blijkt uit gegevens die de Wageningen Universiteit bijhoudt. Maatregelen als een ophokplicht gaan daarom niet meer helpen.

Beeld Marien Jonkers

De variant die nu rondgaat onder vogels is besmettelijker dan andere varianten van de vogelgriep. Daardoor is in Europa sprake van de grootste uitbraak die ooit op het continent geregistreerd werd. In Nederland begon de uitbraak van deze variant eind oktober bij een pluimveebedrijf in Zeewolde. Vrijwel direct stelde landbouwminister Carola Schouten een ophokplicht in: pluimveehouders en hobbyhouders moeten hun vogels binnenhouden.

Miljoen dieren geruimd

Toch duikt de vogelgriep ook in afgesloten hokken op, tot verbijstering van veehouders. Is de vogelgriep eenmaal in het kippenhok, dan wordt het hok geruimd. Zodoende zijn er deze week meer dan 400 duizend dieren gedood, maakte LTO Nederland donderdag bekend. Daarmee staat de teller sinds eind oktober op bijna een miljoen.

In China overleden al minstens tien mensen bij wie een vergelijkbare variant van de vogelgriep was overgeslagen. Het Britse RIVM maakte gisteren bekend dat iemand in het zuidwesten van Engeland de nieuwe variant van het vogelgriepvirus had opgelopen, voor zover bekend de eerste menselijke patiënt van Europa. Hoe ernstig dit vogelgriepvirus is voor mensen, is nog niet duidelijk.

LTO Nederland pleit voor het vaccineren van gevogelte. Het grote nadeel daarvan is dat in veel landen het kopen van producten van gevaccineerde dieren verboden is. Een geschenk uit de hemel zou vrieskou zijn: daar kunnen vogelgriepvirussen doorgaans niet goed tegen.