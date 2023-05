Voetbaltrainer Ron Jans doet het eindexamen Engels: ‘Een taal leren is fouten maken, daar moet je juist niet bang voor zijn’

194 duizend leerlingen doen examen

Leerlingen van het vmbo waren al een paar weken bezig, maar donderdag begon voor de rest van de ruim 194 duizend leerlingen de examentijd.

De vmbo’ers zijn in de meerderheid onder de examenkandidaten. Bijna 14 duizend leerlingen doen examen in basisberoepsgerichte leerweg, 25 duizend in kaderberoepsgerichte leerweg en bijna 52 duizend in gemengde- en theoretische leerweg. Daarnaast zijn er 55 duizend havisten die examen doen en een kleine 40 duizend vwo-examenkandidaten.

Dit jaar doen 8.349 kandidaten een staatsexamen. Meer dan de helft van hen volgt speciaal onderwijs, maar er zijn ook leerlingen op het speciaal onderwijs die geen examen doen of een regulier examen volgen.

Van de bijzondere vreemde talen waarin je examen kunt doen, te weten Arabisch, Russisch, Turks, Fries en Spaans, is de laatste veruit het populairst: ruim vierduizend leerlingen doen examen Spaans. Friesland is de enige provincie waar het eindexamen Fries wordt gemaakt, al is zelfs daar het vak niet erg geliefd. Slechts een op de veertig Friese examenleerlingen heeft het in zijn of haar vakkenpakket.