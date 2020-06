Voetbaltas halfstok: overal wordt straks weer gevoetbald, behalve in ‘Twaide Mond’

Een vete tussen twee voetbalclubs verdeelt het Drentse dorp 2e Exloërmond. Dan wordt er komend seizoen maar helemaal niet gevoetbald, besloot de gemeente.

Aan een vlaggenmast op het Zuiderdiep bungelt een voetbaltas halfstok. 2e Exloërmond is in rouw, een stemming die hier blauw-zwart gekleed gaat: de clubkleuren van voetbalvereniging De Treffer ’16. Waar junioren elders na de coronapauze uitkijken naar de nieuwe competitie, zal het na de zomer op het sportpark van het lintdorp stil blijven – omdat de twee ruziënde voetbalclubs het niet eens kunnen worden.

‘Je kunt kinderen toch niet uitleggen dat ze niet mogen voetballen omdat grote mensen ruzie maken?’, zegt Amanda Nannen vol onbegrip. De tas is van haar 10-jarige zoon Teun. ‘Nu loopt hij zelf naar het sportpark. Moeten we hem straks naar Stadskanaal brengen?’

Sinds de roerige afsplitsing van de club in 2016 is de kleur blauw het enige dat De Treffer ‘16 nog deelt met de in 1934 opgerichte Tweede Exloërmondse Voetbal Vereniging (TEVV). Maar een blauw shirt (De Treffer ‘16) of een blauwe broek (TEVV) maakt in ‘Twaide Mond’ een wereld van verschil.

Kantine

Het begon met de verkoop van de TEVV-kantine aan de dorpsvereniging. Een frauduleuze transactie zonder instemming van de leden, klinkt het vanuit de hoek van De Treffer ’16. Een valse beschuldiging, verdedigt de huidige secretaris Jakob Bolk TEVV. ‘We hadden het financieel moeilijk. Maar aan de verkoop was niks illegaal.’

Er was binnen de club bovendien veel onvrede over het gebrek aan aandacht voor het jeugdvoetbal, zegt Peter Zwiers, vroeger jeugdleider bij TEVV, nu actief lid bij De Treffer ‘16. Alles draaide om het eerste elftal, dat bestond uit spelers van elders. ‘Alleen aan de trainingsjasjes kon je zien of spelers bij ons hoorden.’

Coup

Daarom verliet het jeugdbestuur TEVV en begon een nieuwe club: De Treffer ’16. Noem die afsplitsing gerust een ‘coup’ of een ‘liquidatie’, zegt Jakob Bolk – de Veenkoloniën is geen streek voor zalvende taal. Dat TEVV zich te weinig bekommerde om de jeugd wil hij nog wel toegeven. ‘Maar als je het niet eens bent met een bestuur, stuur je dat bestuur naar huis. Dan draai je niet een club met 82 jaar historie de nek om.’

Zo botsen in de Veenkoloniën – waar de scheidslijnen van oudsher scherp zijn – twee werelden op elkaar: TEVV koestert het verleden, De Treffer ’16 met 110 pupillen de jeugd.

De strijdende clubs hebben het te bont gemaakt, vindt de gemeente Borger-Odoorn, eigenaar van de voetbalvelden. Oktober vorig jaar nam de gemeenteraad unaniem een motie aan, met daarin drie opties: de clubs gaan samen verder, de clubs gaan in goede verstandhouding naast elkaar voetballen, of anders geen voetbal meer in het dorp.

De deadline verstreek op 7 mei. De clubs kwamen er niet uit. Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) was onverbiddelijk. Het werd optie 3: ‘Het is een lastig dossier met een ingrijpend besluit dat ik liever niet neem. Want uiteindelijk zijn onder andere de kinderen de dupe omdat die niet in hun eigen dorp kunnen voetballen’, luidde zijn formele verklaring.

Slapend bestaan

TEVV leidt sinds de splitsing een slapend bestaan, al wordt elk jaar een comeback aangekondigd. Een bemiddelaar, een mediator, een opbouwwerker en een werkgroep konden de impasse niet doorbreken. Tussen de eeuwige aardappelvelden zijn de loopgraven betrokken.

‘Samen verder, dat zien we voorlopig niet gebeuren’, zegt Bianca Haan, hofleverancier van De Treffer ’16. Vijf van haar zeven kinderen spelen er in diverse jeugdelftallen. ‘Mijn jongste van 2 jaar is nog te klein voor de kabouters, de oudste woont al op zichzelf.’ Daarnaast traint ze het G-team (voetbal voor mensen met een beperking) en zit ze in de Toekomstcommissie. Maar de blik vooruit is vertroebeld door het verleden. ‘We zijn in 2016 niet voor niets een nieuwe club begonnen.’

De meisjes van De Treffer '16 trainen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het is cru, zegt Haan. Zie je dat groen-witte vaantje, daar naast de bar van het tijdelijke clubhuis dat straks wellicht ook weg moet? Een uiting van deelname aan het gemeentelijke Sport- en gezondheidsakkoord. Haan was zelf nauw bij de totstandkoming betrokken. Genoeg bewegen en een gezonde leefstijl is juist hier in de Veenkoloniën – historisch een gebied met sociaal-economische achterstand – geen vanzelfsprekendheid. Het Rijk gooide er nog 10 miljoen euro tegenaan.

‘Maar volgend jaar mogen onze kinderen niet meer in hun eigen dorp voetballen.’ Uit wanhoop zette ze een advertentie op Marktplaats: ‘Gezonde voetbalclub zoekt Voetbalveld (‘minimaal 100 x 64 meter’).’ Haar petitie voor behoud van De Treffer ’16 (260 leden) werd 1415 keer ondertekend.

Eigen schuld dikke bult

Jakob Bolk is er niet van onder de indruk. ‘Als De Treffer ’16 zijn zin niet krijgt, staan ze met drommen huilende kindertjes voor het gemeentehuis.’ Kom bij hem niet aan met het argument dat het sneu voor de jeugd is. ‘Eigen schuld, dikke bult.’ De Treffer ’16 heeft het erop aan laten komen door zich niet eerder uit te spreken voor ‘optie 2’: naast elkaar voetballen, vindt hij. Nu kreeg TEVV vanwege tijdsdruk wéér geen team op de been.

Haan vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente het lot van twee clubs die amper door één deur kunnen zo met elkaar heeft verbonden. In haar beleving is er maar een club in 2e Exloërmond met genoeg spelers om aan de KNVB-norm te voldoen: haar club. Maar TEVV kon het hard spelen, meent ze. ‘Zij voetballen al vier jaar niet meer, dus zij hadden niks te verliezen.’

De kantine van De Treffer '16. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Niks te verliezen?, riposteert Jakob Bolk. ‘Wij hebben vier jaar geleden alles al verloren.’

De clubs weten het elk voor zich zeker: aan hen heeft het niet gelegen. Maar het gemeentebestuur vindt: waar er twee vechten, hebben er twee schuld. ‘Er zijn meerdere ballen in het spel’, aldus Pieter de Groot (GroenLinks) tijdens de laatste raadsvergadering. ‘Ik weet weinig van voetbal. Maar als dat gebeurt, dan wordt het spel stilgelegd.’

Voor 15 juni moeten clubs spelers aanmelden bij de KNVB. Toenadering lijkt uitgesloten. ‘Onze naam en onze clubkleuren moeten terug’, zegt TEVV-secretaris Jakob Bolk stellig. ‘Ik drink water of ik drink wijn. Wijn met water, dat smaakt me niet.’

Hoewel? ‘TEVV ’20, misschien zouden we daarmee kunnen leven.’