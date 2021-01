Voetbalsupporters werpen zich op als hoeders van ‘hun’ stad

MVV-supporters (Angel Side) verzamelen zich op de Markt voor het stadhuis in Maastricht. Zij zeggen de stad te willen beschermen tegen relschoppers. Beeld ANP

Burgemeesters prijzen de supporters in sommige steden opzichtig voor hun hulp, en in sommige gevallen trekt de politie zelfs samen op met de harde kern. In Den Bosch gingen supporters van de M-side dinsdag op patrouille, gekleed in oranje hesjes, met instemming van de politie. In Maastricht liep een groep in zwarte jassen geklede supporters van MVV, van de Angel Side, door het stadscentrum, waar menige etalage was dichtgetimmerd uit vrees voor plundering. In Breda stuurde de politie hulpvaardige supporters naar huis. In Eindhoven hield de harde kern van PSV dinsdagavond een ‘oogje in het zeil’ bij het eigen stadion.

Burgemeester Emile Roemer van Alkmaar zei tegen NH Nieuws trots te zijn op vijftig in zwart geklede supporters van de harde kern van AZ die, begeleid door een wijkagent, door het centrum liepen om maandagavond de stad te beschermen. ‘Een mooi signaal’, aldus Roemer. Burgemeester Ron König van Deventer dankte in een bericht op Twitter de B-side van Go Ahead Eagles, die maandag een oproep had gedaan weg te blijven uit de binnenstad.

Een woordvoerder van de politie Den Bosch zei dinsdag, nadat supporters hadden laten weten op te staan om hun stad te beschermen: ‘Burgerparticipatie waarderen we uit de grond van ons politiehart. Maar ook deze mensen zijn gebonden aan de rechten en plichten van burgers.’ De supporters moeten, net als iedereen, voor 21 uur binnen zijn. ‘En daar gaan we ook op toezien.’ De politie benadrukt dat het geen hesjes aan supporters had uitgedeeld, zoals op Twitter werd gesuggereerd. ‘Wij waarderen wat ze doen, maar daarbij blijft het ook. We hopen vooral dat het rustig blijft.’

De communicatie tussen de supporters in Den Bosch verliep in andere taal. In een groepsapp staat: ‘We krijgen 150 hesjes. De politie is op de hoogte. We mogen ze (raddraaiers, red.) aanpakken, maar niet het ziekenhuis in slaan.’ Officieel mag een burger een verdachte beetpakken en in bedwang houden. Bij een aanhouding is het gebruik van wapens of onnodig geweld verboden. Als de verdachte geweld gebruikt, mag degene die overgaat tot burgerarrest zich verdedigen, maar dat moet in verhouding staan tot het door de verdachte gebruikte geweld.

Trots

Dat gemeenten en supporters de handen ineen slaan, is opvallend. Menigmaal staan harde kernen en gemeenten lijnrecht tegenover elkaar vanwege supportersgeweld. Een supporter is vaak trots op zijn stad, waarmee hij graag koketteert. En al noemen veel supporters zich openlijk tegenstander van de coronamaatregelen, ze willen geen vernielingen in hun stad, al valt niet uit te sluiten dat bij plunderingen van de laatste dagen ook voetbalsupporters zijn betrokken.

Zo plaatste de East Side & HKN van voetbalclub NEC uit Nijmegen een oproep op Facebook, over mogelijke plunderingen: ‘Wij zullen dit niet toestaan. Onze winkeliers hebben het al zwaar en kunnen dit er niet bij hebben. Wij zullen dus onze stad verdedigen. Voor de duidelijkheid; wij zijn niet tegen demonstreren. Maar tegen het plunderen van winkels van Nijmeegse ondernemers zullen wij ons ten alle tijden verdedigen.’

De harde kern van FC Groningen verklaarde: ‘Wij hebben vernomen dat er gedemonstreerd gaat worden in Groningen tegen de avondklok. GHC (Groningen Hooligan Crew) steunt de demonstraties tegen de coronamaatregelen. Alleen het slopen, vernielen en plunderen van eigendommen van onschuldige burgers pikken wij niet! Mocht dit wel het geval zijn, dan treden wij hiertegen op als groep.’

Ook voetballers met een grote naam lieten hun sociale gezicht gezien. Memphis Depay, topschutter van Lyon en een van de aanvoerders van Oranje: ‘Winkels plunderen, auto’s vernielen is niet de oplossing man. Kan niet voor een grown man bepalen wat hij met zijn tijd doet, maar voor alle young people don’t do it’. En topschutter aller tijden van Oranje Robin van Persie, inwoner van Rotterdam: ‘Ik snap dat de situatie verre van ideaal is en dat dit frustraties oplevert, maar laten we alsjeblieft onze mooie stad heel houden. Daarnaast wil ik oproepen om respect te hebben voor alle hulpdiensten en ondernemers die hiermee niets te maken hebben.’