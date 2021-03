Voetballer Zaha weigert voor de wedstrijd op de knieën te gaan: ‘Het is vernederend’

Wilfried Zaha blijft staan terwijl andere spelers en scheidsrechters knielen voor aanvang van de wedstrijd. Beeld AFP

De in Ivoorkust geboren Crystal Palace-aanvaller wil trots rechtop staan en vindt het knielen een ‘vernederend’ gebaar dat elke betekenis verloren heeft. Hij had reeds lang voor de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion aangekondigd niet meer mee te doen met het groepsritueel.

‘Het is iets dat we gewoon doen en dat is niet genoeg voor mij’, liet hij in een verklaring weten. Hij stelde de vraag waarom zwarte mensen moeten knielen om te laten zien dat ze ertoe doen.

De andere spelers kozen er wel voor om op de knieën te gaan - een vorm van protest die vier jaar geleden werd geïntroduceerd door de American Football-speler Colin Kaepernick. Na de Black Lives Matter-protesten van afgelopen zomer besloot de Engelse voetbalwereld dit gebaar over te nemen.

Twijfels

In het nazomer kwamen de eerste openlijke twijfels. De spelers van het Londense Queens Park Rangers, uitkomend in de Championship, hielden er mee op nadat voetbaldirecteur Les Ferdinand had gezegd dat het knielen zijn betekenis heeft verloren, en het niets verandert. Brentford en Derby County volgden dit voorbeeld.

Toen fans eind vorig jaar weer werden toegelaten in de stadions, werden knielende spelers bij Millwall, Cambridge United en Colchester United uitgefloten. Premier League-clubs hielden het ritueel in stand. Onlangs weigerden ook verscheidene rugbyspelers van Engeland en Schotland het Kaepernick-gebaar te maken. Volgens critici is de kracht ervan na negen maanden verloren gegaan. Het is vergeleken met het wekelijkse klappen voor de zorgmedewerkers in de coronapandemie.