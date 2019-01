Voetballer Sala stuurde audiobericht vanuit verdwenen vliegtuig: ‘Papa, wat ben ik bang!’

De Argentijnse krant Olé beschikt over de geluidsfragmenten. ‘Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken’, zegt Sala tegen zijn vrienden en familie. ‘Papa, wat ben ik bang!’ De speler zat aan boord van een Piper PA-46 vliegtuigje dat maandagavond van de radar verdween toen het op weg was van Nantes naar Cardiff. Er waren vermoedelijk twee mensen aan boord: Sala en de piloot. Een zoekactie van helikopters leverde tot nu toe niets op.

Sala was enkele dagen geleden door Cardiff City voor ongeveer 20 miljoen euro overgenomen van FC Nantes. Hij maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de Franse competitie. Bij Cardiff was hij meteen de duurste speler ooit. De Argentijnse spits had maandag afscheid genomen van zijn oud-ploeggenoten van FC Nantes en was op de weg terug naar Wales. Een speler van Nantes had hem afgezet op het vliegveld.

Volgens de politie van Guernsey is de kans klein dat de speler levend wordt gevonden: ‘Als ze in het water zijn geland, is de kans op overleven klein’, zei een agent tegen persbureau AP.

Cardiff-voorzitter Mehmet Dalman liet in een korte reactie weten ‘bijzonder bezorgd' te zijn. Nantes heeft nog geen commentaar gegeven. Wel heeft de Franse voetbalbond inmiddels besloten een voor woensdag geplande bekerwedstrijd van de club uit te stellen tot zondag.