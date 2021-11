Voetbalgeweld is niet langer te tolereren, zegt burgemeester Depla

Supporters raakten slaags met elkaar dit weekend bij de wedstrijd MVV-Roda JC in Maastricht. De wedstrijd werd gestaakt. Beeld Getty Images

‘Wordt het nu niet eens tijd dat we met z’n allen opstaan tegen die idioten die het voetbal kapotmaken?’, verzucht de Bredase burgemeester Paul Depla na alweer een weekend van rellen en agressie rond voetbalwedstrijden. In Maastricht (MVV-Roda JC), Almelo (Heracles-Ajax) en Rotterdam (Excelsior-Eindhoven) was het raak. Depla heeft het gehad met het bagatelliseren en ‘pappen en nathouden’.

Hij somt op: ‘Waarom verplichten we de clubs niet een percentage van hun budget te besteden aan veiligheidsmaatregelen? Als ze hun financiën niet op orde hebben, kunnen ze bestraft worden met puntenverlies. Waarom niet precies zo’n systeem met het veiligheidsbeleid?’

Dat stadionverboden vaak niet worden nageleefd weet iedereen, vervolgt Depla. ‘Waarom voeren we als overheid niet een meldplicht in voor die lui? Waarom laten we alles maar gebeuren? Ik hoor het toontje alweer: ach ja, voetbalhooligans, een natuurverschijnsel.’

Na een reeks incidenten met zich misdragende voetbalsupporters komt maandag de Regiegroep Voetbal en Veiligheid (de KNVB, politie, justitie, burgemeesters) voor spoedoverleg bijeen. Depla is een van de burgemeesters die daarbij is, en zijn inbreng zal weinig aan duidelijkheid te wensen overlaten.

‘Als ik dit soort ellende meemaak in een café dan sluit ik die tent voor een paar weken. Als er allemaal ongeregeldheden zijn bij welk evenement dan ook, dan is die organisator voor volgend jaar zijn vergunning kwijt. En bij voetbal doen we net alsof het er nu eenmaal bij hoort. Nee erger: dat opgefokte is de charme.’

Stedenoorlog

De burgemeester van Breda is ervaringsdeskundige. De aanhang van NAC staat niet te boek als de meest fijnzinnige van het land. ‘Je wilt niet weten wat wij, bijvoorbeeld met de recherche, aan voorbereidingen moeten treffen als NAC tegen Willem II speelt. Breda tegen Tilburg, weet je wel. Media dragen vaak ook nog lekker bij aan het creëren van een sfeertje van een soort stedenoorlog.’

Precies zo’n sfeer leidde er vrijdagavond toe dat het supportersgeweld bij de Limburgse derby MVV-Roda JC zo uit de hand liep dat de wedstrijd moest worden gestaakt. De Mobiele Eenheid kwam eraan te pas om vechtende supporters te verdrijven. Zes agenten en twee stewards raakten gewond. Er werd met vuurwerk gegooid, stoelen vlogen over het veld, ook buiten het stadion voerde de ME charges uit. Tien relschoppers werden aangehouden, meest twintigers maar ook een man van 50 jaar.

Een dag later moest Excelsior-Eindhoven, ook een wedstrijd uit de eerste divisie, tijdelijk worden stilgelegd omdat supporters onophoudelijk bekers bier op het veld gooiden en twee supporters het veld op renden. Diezelfde avond bij het eredivisieduel Heracles-Ajax greep de politie op de tribune in bij gevechten tussen aanhangers van beide ploegen. De voorlopige oogst is drie arrestaties, maar de politie verwacht op basis van camerabeelden nog meer aanhoudingen te verrichten.

Twee weken geleden liep het uit de hand bij een regionale botsing (NEC-Vitesse). Het aantal stadionverboden naar aanleiding daarvan is opgelopen tot boven de vijftig. Een aantal relschoppers zal zich ook nog voor de politierechter moeten verantwoorden. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zei zondag bij Buitenhof te overwegen camerabeelden van nog niet opgepakte verdachten uit te zenden.

Agenda

Plots is excessief wangedrag tijdens en rond voetbalwedstrijden weer helemaal terug op de agenda. En wel zo indringend dat demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie komende vrijdag met de KNVB overlegt wat te doen. Het valt niet uit te sluiten dat hij dan nog twee nieuwe ervaringen bij dat overleg kan betrekken: zowel Ajax als Feyenoord speelt deze week een Europees duel in Duitsland, en met name de aanhang van de Rotterdamse club heeft een dubieuze reputatie.

Hierbij past de kanttekening dat de Rotterdamse stadsderby Sparta-Feyenoord zondag niet tot ongeregeldheden leidde. In datzelfde Rotterdam was de politie een dag eerder ook alert met het oog op de ‘klassieker’ tussen de jeugdploegen (onder 18 jaar) van Feyenoord en Ajax. Zelfs op dat niveau wil het weleens tot excessen komen. Nu bleef het relatief rustig.

De Bredase burgemeester is er hoe dan ook klaar mee. ‘Je hoort nu iedereen verbanden leggen met de coronatijd en het feit dat supporters lang niet naar het voetbal konden en zich nu uitleven. Wat ik niet normaal vind is dat het zogenaamde sfeermaken binnen de stadions vaak bijdraagt tot de agressie. Als je vorige week bij Ajax-PSV al dat vuurwerk zag, die spandoeken met idiote teksten. Waar slaat dat allemaal op? En iedereen vindt het maar normaal.’

Depla zou er een groot voorstander van zijn om supportersvakken waar rellen ontstaan voor een paar weken leeg te houden. ‘Clubs moeten hun veiligheidsbeleid eens serieus gaan nemen. Ik ken echt veel mensen die afhaken, die het wel gehad hebben met naar de stadions gaan. Zo’n groepje valse honden onder de supporters maakt het voetbal kapot. Je ziet het nu al: veel stadions zijn leger dan voorheen.’