Voetbalfans misdragen zich in Tirana, 10 agenten gewond, 12 Nederlanders opgepakt

Beeld AP

Er vonden meerdere incidenten plaats tussen Nederlandse supporters en de politie, die ook traangas heeft ingezet. De betrokken agenten wilden naar eigen zeggen voorkomen dat een Nederlandse groep de confrontatie zocht met Italiaanse fans. Zij werden vervolgens bekogeld met onder meer stenen en flessen. Daarna raakte de politie ook slaags met een groep Roma-fans.

Volgens Albanian Daily News en Italiaanse media waren zeker tweehonderd Feyenoorders betrokken bij een gevecht met de politie. Dat was in de buurt van het Air Albania-stadion, waar Feyenoord vanavond tegen AS Roma speelt.

De kroonprins van Albanië liet dinsdagavond op Twitter weten dat hij hoogst ongelukkig was met het gedrag van de Feyenoord-fans. Hij uitte zijn zorgen over wat er vanavond na de wedstrijd van de Rotterdammers tegen AS Roma zal gebeuren. ‘Dat er agenten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis is nieuw voor Albanië’, zo zei hij. ‘Wij hebben alleen onstuimige menigten bij politieke demonstraties. Voetbal is hier normaal gesproken een familieaangelegenheid.’

Alcoholgebruik

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, zelf in Tirana aanwezig, meldde eerder op de avond op NPO Radio 1 al dat er zo’n zeven aanhoudingen in de Albanese hoofdstad waren verricht. ‘Mogelijk wegens geweldpleging, dat moeten we nog precies uitzoeken’, zei hij. Aboutaleb noemde de arrestaties ‘onvermijdelijk’, gezien het alcoholgebruik door de fans.

Volgens de autoriteiten zullen naar schatting 50.000 mensen, onder wie tussen de 15.000 en 20.000 Nederlanders, voor de wedstrijd afreizen naar Tirana.