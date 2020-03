Voetbalbonden en clubs eensgezind: EK in 2021

Een voetbal met het ‘Euro 2020’ logo er nog op. Beeld BSR Agency

Euro 2020 wordt Euro 2021. De Uefa besloot dinsdag het EK voetbal een jaar uit te stellen in verband met het coronavirus. Het toernooi is dan van 11 juni tot 11 juli, net als dit jaar de bedoeling was in twaalf stadions in twaalf landen.

Het uitstel biedt ruimte aan het voltooien van clubcompetities, in nationaal en internationaal verband. De bedoeling is op zaterdag 27 juni de finale van de Champions League te spelen in Istanbul, en eerder de eindstrijd van de Europa League. De Uefa zet daarop in vanwege het financiële belang van met name de Champions League.

Bij tijdnood is het zelfs een optie de kwart- en halve finales over één wedstrijd te laten gaan. Werkgroepen zullen zich buigen over de voltooiing van de competities en de financiële gevolgen. Ook tal van andere wijzigingen in de agenda worden doorgevoerd.

Speciale code

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman noemde het uitstel vervelend, maar hij toonde begrip. ‘We moeten realistisch zijn.’ De Uefa vergaderde met de 55 aangesloten bonden en met de besturen van de European Club Association ECA (clubs) en de Europese liga’s. Voorzitter Aleksander Ceferin van de Uefa leidde het overleg vanuit Nyon, Zwitserland. De bondsvertegenwoordigers waren ingelogd via een speciale code.

Ceferin na afloop: ‘De voetbalgemeenschap heeft behoefte aan verantwoordelijkheidsgevoel, eenheid, solidariteit en altruïsme.’ En bestuurslid Michael van Praag: ‘Tal van scenario’s zijn besproken. Voor als we bijvoorbeeld half april weer kunnen voetballen. Of eind april. Het was een goed overleg. Normaliter liggen sommige partijen structureel met elkaar in de clinch. Nu vond iedereen dat in eerste instantie de nationale competities zoveel mogelijk moeten worden uitgespeeld. Ook de Fifa heeft begrip getoond en gaat naar zijn kalender kijken.’

De wereldbond Fifa had in de zomer van 2021 zijn WK voor clubs geprogrammeerd. De Zuid-Amerikaanse bond Comnebol stelde de Copa America eveneens uit tot 2021, zodat de Zuid-Amerikaanse spelers beschikbaar zijn voor de afronding van de nationale competities in Europa, tot mogelijk eind juni. Van Praag: ‘Er was een hoge mate van solidariteit. Twee werkgroepen zullen een en ander verder invullen, want natuurlijk heeft het uitstel grote financiële consequenties voor de Uefa. Maar de Uefa heeft 500 miljoen eigen vermogen. Nood kan worden gelenigd.’

Nooit zonder publiek

Of, zoals Ceferin zich uitdrukte: ‘We zullen alles doen om onze fondsen voor de ontwikkeling van het voetbal niet in gevaar te laten komen.’ Ceferin zei dat een EK zonder publiek nooit een optie is geweest.

Rigoureuze besluiten waren nodig, waarbij onzeker is wanneer het voetbal weer kan beginnen, en of dit seizoen überhaupt nog kan worden hervat. Daarvan gaan ze vooralsnog wel uit bij de Uefa. Duidelijk is dat ook het voetbal is verrast door de snelle verspreiding van het virus.

Twee weken geleden, tijdens het congres van de Uefa in Amsterdam, was het nog vooral feest, onder meer tijdens een galadiner in de Beurs van Berlage. De Uefa tuigde toen een commissie op die zich zou bezighouden met de invloed van het virus op de kalender van het voetbal, maar aan de lancering van die commissie werden niet veel woorden vuil gemaakt.

De bonden willen dat hun onderbroken nationale competities zoveel mogelijk worden uitgespeeld, om zo tot kampioenen en degradanten te komen, en ook om te voldoen aan verplichtingen jegens supporters, sponsoren en tv-maatschappijen. Directeur Mattijs Manders van de Eredivisie cv: ‘De verplaatsing levert ons zeker een maand extra ruimte op om wedstrijden te spelen. Maar het blijft koffiedik kijken of we dit seizoen nog kunnen spelen. Niemand weet hoe lang dit duurt.’

Groepsverband verdwenen

De Uefa op zijn beurt had vanaf 12 juni van dit jaar een EK in de aanbieding, gespeeld in twaalf stadions in twaalf landen, plus de ontknoping van de Europese clubcompetities Champions League en Europa League. Als verwacht was alles uitspelen onmogelijk, nu het voetbal tot minimaal begin april stilligt. Ook de trainingsaccommodaties zijn gesloten, zodat spelers zich alleen nog thuis fit kunnen houden. Elk groepsverband is verdwenen.

Het uitstel van het EK kost sowieso geld. Geruchten gingen dat de Uefa aan de clubs 300 miljoen euro compensatie wilde vragen, maar die zijn niet waar gebleken, al gaat een van de werkgroepen zich over financiën buigen. De Uefa is een van de rijkste sportorganisaties ter wereld, met een omzet over alleen 2019 van vier miljard euro. Met name de inkomsten uit televisiecontracten voor de Champions League en het EK zijn exorbitant.

De Uefa wil het EK voor vrouwen, voorzien voor 2021 in Engeland, verplaatsen naar 2022, om de toernooien voor mannen en vrouwen niet met elkaar te laten concurreren. De toernooien zouden anders vlak na elkaar zijn gehouden: eerst mannen, dan vrouwen.