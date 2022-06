Voetbalbond fluit eigen directeur terug: geen proef met nieuwe spelregels in eerste divisie

Een speler van Fortuna Sittard hervat in 2018 het spel met een intrap in plaats van een inworp. Tijdens het duel van Fortuna met de Suriprofs werden vijf nieuwe spelregels getest. Beeld Klaas Jan van der Weij

Van der Zee kwam in zijn column op de website van de voetbalbond met enkele opvallende nieuwigheden. De ingooi had moeten wijken voor een intrap, na een gele kaart zouden spelers een tijdstraf krijgen, trainers hadden ongelimiteerd mogen wisselen, dribbelen bij een vrije trap zou zijn toegestaan en Van der Zee voorzag invoering van de zuivere speeltijd. Dit alles zou als proef plaatsvinden in de eerste divisie, in het seizoen 2023-2024.

De column van Van der Zee leidde tot irritatie bij de clubs in het betaald voetbal, waarmee niet was overlegd. Volgens Van Leeuwen heeft haar collega de clubs inmiddels zijn excuses aangeboden.

Van der Zee schreef dat de KNVB hard aan het lobbyen zou zijn bij de Europese voetbalbond Uefa en de wereldvoetbalbond Fifa om de test op het tweede niveau van het betaald voetbal erdoor te krijgen. De lobby zou volgens Van der Zee een zware dobber vormen: ‘Van de Uefa en de Fifa is bekend dat ze bij veranderingen de neiging hebben om met de hakken in het zand te gaan.’ De nieuwe regels zouden het voetbal volgens hem niettemin ‘sneller, sportiever, eerlijker en attractiever’ maken.

Invoeren ‘zuivere speeltijd’ langgekoesterde wens

Het invoeren van ‘zuivere speeltijd’, de tijd dat de bal in beweging is, is een langgekoesterde wens van critici van het tijdrekken in het voetbal. In een Champions League-wedstrijd wordt een uur lang daadwerkelijk gevoetbald, berekende Van der Zee. Hij stelde daarom voor een wedstrijd in te korten tot twee keer dertig minuten.

Het is onduidelijk waarom Van der Zee, die over amateurvoetbal gaat, een column schreef waarin hij veranderingen in het betaald voetbal aankondigde. Zijn collega Van Leeuwen wees hem in duidelijke woorden terecht: ‘Het is jammer dat het beeld is ontstaan dat de KNVB zomaar iets bedenkt. Wij doen nooit iets zonder overleg met de clubs. Ik baal hier echt van.’

Van Leeuwen zegt dat de voetbalbond wel degelijk nadenkt over regelveranderingen en innovatie. Sinds 2017 test de bond spelregelwijzigingen in het amateurvoetbal en in toernooivorm bij beloftenelftallen van profclubs. ‘Natuurlijk denken we na over hoe we het voetbal ook op de langere termijn aantrekkelijk kunnen houden en welke vernieuwingen daarbij passen.’

De veranderingen moeten het spel wat de KNVB betreft ‘sneller, sportiever, eerlijker en attractiever maken’, precies zoals Van der Zee het ook schreef in zijn gewraakte column.