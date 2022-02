Voetbal werd lang gedomineerd door een cultuur van ‘moet kunnen’

Marc Overmars (wit overhemd) met naast hem algemeen directeur Edwin van der Sar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax is per direct opgestapt om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen op de werkvloer. Overmars (48) stond bekend als handelaar, als zuinig, als gierig zelfs in bepaalde opzichten. Niet als verstuurder van ongepaste berichten naar vrouwelijke werknemers binnen de club, waaronder volgens Het Parool dickpics naar een medewerker.

Zondagavond laat lanceerde Ajax het onverwachte bericht van zijn ontslag, naar aanleiding van het versturen van grensoverschrijdende berichten door Overmars aan meerdere vrouwen binnen de organisatie, over een langere periode.

De getroffen vrouwen durfden blijkbaar op te staan, ook door de macht van hun toenemende aantal binnen de organisatie en de recente onthullingen bij de talentenshow The Voice. In veel bedrijven – bij Ajax op 25 januari – zijn sindsdien oproepen gedaan aan personeel zich te melden bij vertrouwenspersonen in geval van onveilige situaties. Het ging bij Overmars louter om via de telefoon gestuurde berichten, beweert Ajax, zodat het belastbare materiaal zich opstapelde. ‘Ik schaam me kapot’, zei Overmars bij zijn vertrek.

Veranderende cultuur

Het betaald voetbal ontwikkelde zich door de jaren heen als een aparte wereld met mannelijke dominantie en machismo. Voetballers praten in de kleedkamer veelvuldig over vrouwen en auto’s, luidt het cliché. Het feit dat Overmars zich ‘niet realiseerde dat ik hiermee grenzen heb overschreden’, zegt iets over die cultuur. Zo van: moet kunnen. Zo ging het toch altijd.

Alleen: die cultuur verandert door de aanwezigheid van vrouwen. Bovendien was hij geen voetballer meer, maar directeur, met macht. Ajax heeft op honderden personeelsleden tegenwoordig ongeveer 25 procent vrouwen in dienst, tegen een enkeling vroeger. De financieel directeur, Susan Lenderink, is een vrouw, net als twee leden van de raad van commissarissen. Ajax heeft een succesvol vrouwenteam en tal van personeelsleden op verschillende afdelingen zijn vrouwen. Ook de directeur betaald voetbal van de KNVB is sinds kort een vrouw, Marianne van Leeuwen.

De meeste vrouwen bij Ajax vielen in de hiërarchie onder directeur voetbalzaken Overmars, waardoor sprake is van machtsmisbruik. Zijn situatie is niet te vergelijken met zijn positie als topvoetballer vroeger, een periode waarin gewoonten en gedachten mogelijk zijn ontstaan.

Ajax communiceerde luid en duidelijk, toen zondag het vertrek van Overmars bij de beursgenoteerde onderneming was afgehandeld en steeds meer mensen binnen de organisatie wisten wat er aan de hand was. Mogelijk speelde een aanstaande publicatie in NRC Handelsblad mee. De krant doet al een tijd onderzoek naar omgangsvormen bij de landskampioen en huidige koploper in de eredivisie.

Het kan niet anders dan dat het hoogste echelon, de op afstand controlerende raad van commissarissen, pas kort op de hoogte was. Anders is niet te verklaren dat de club tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering op 28 januari overging tot herbenoeming van Overmars als directeur voetbalzaken tot 2026. Overmars zei bij zijn afscheid dat hij vorige week werd geconfronteerd met meldingen over zijn gedrag.

Het kan zijn dat in bepaalde kring al een en ander langer bekend was, dat het alleen nog niet tot de top was doorgedrongen. Mogelijk durfden vrouwen tot voor kort geen melding te maken, omdat ze mogelijk bang waren voor hun positie, of in het besef dat Overmars een belangrijke spil was van het succes van de club, waarvoor alle personeelsleden immers werkzaam zijn. De Volkskrant heeft maandag getracht te spreken met vrouwen binnen Ajax over de clubcultuur, maar zij waren niet bereikbaar voor commentaar.

Collectieve blindheid

Overmars was vroeger een kleine, snelle voetballer die bij zijn komst van Willem II in 1992 tegen trainer Louis van Gaal zei dat hij binnen een paar weken in het eerste elftal zou spelen. Hetgeen geschiedde, tot verbazing van menigeen. Hij was een idool voor vooral meisjes en ontving zakken vol soms nogal vrijpostige brieven, in een tijd dat voetballers uitgroeiden tot popidolen.

‘Verering van idolen leidt tot collectieve blindheid’, zegt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die mede door misstanden in de turnwereld langdurig onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zij verwacht dat niet alle feiten boven water zijn, want dergelijk onderzoek is niet in een paar weken afgerond.

Olfers: ‘Het voetbal is altijd erg door mannen gedomineerd, terwijl die macht samengaat met veel geld. Mannen die heel jong al heel veel aandacht krijgen en veel verdienen.’ Dat is de zedenschets van het voetbal in een notendop: een wereld met door aantrekkelijke vrouwen aanbeden, populaire, atletische jongens met geld. Vaak voor beide partijen een aantrekkelijke match. ‘Maar dat is geen vrijbrief voor grensoverschrijdend gedrag’, aldus Olfers.

Olfers was zelf kortstondig lid van de rvc van Ajax, tijdens de zogenoemde Cruijff-revolutie van ruim tien jaar geleden. ‘Ik was bijna een vreemde diersoort’, zegt ze over die tijd. Ze benadrukt de snel veranderende samenleving van het voetbal sindsdien, met groeiende aantallen vrouwen op de werkvloer, waardoor ze hun stem tegen ongewenste intimiteiten eerder durven te verheffen. Ze staan niet meer alleen.

Onvermijdelijk besluit

De val van Overmars dient ter illustratie. Hij was niet gewoon een directeur van een voetbalclub zoals er velen zijn, en wiens naam weinigen kennen. Overmars gold als geweldige voetballer, met 86 interlands achter zijn naam. In de jaren na zijn actieve carrière verdiende hij miljoenen bij en voor Ajax, als zeer succesvol directeur. Hij geldt als de architect van de successen die de Amsterdamse club de laatste jaren boekte. Sinds zijn aantreden in 2012 boekte Ajax een overschot op de transferbalans van naar schatting 350 miljoen euro.

Veelzeggend is dat Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen, Overmars omschrijft als de ‘waarschijnlijk beste voetbaldirecteur die Ajax heeft gehad’. Hij haastte zich eraan toe te voegen dat de veiligheid op de werkvloer zwaarder telt. Vandaar het onvermijdelijke besluit.

Volgens Van der Sar zal de club in de toekomst ‘nog meer aandacht besteden aan een veilig werkklimaat.’ Clubs zijn al verplicht een vertrouwenspersoon in dienst te hebben, om ongewenste intimiteiten te kunnen melden. Ajax heeft er twee. Ook betrok Ajax een externe expert bij het onderzoek. Van der Sar: ‘Ik vind deze situatie voor iedereen afschuwelijk.’