‘Voedselschaarste en chaos in Verenigd Koninkrijk bij akkoordloze Brexit’

Boris Johnson tijdens een bezoek aan een gevangenis in Leeds eerder deze week Beeld Getty Images

Het schadelijke rapport zou door pro-Europese oud-bewindslieden naar The Sunday Times zijn gestuurd om premier Boris Johnson in verlegenheid te brengen aan de vooravond van diens ontmoeting met Angela Merkel en Emmanuel Macron.

Het rapport, dat onder de codenaam Operation Yellowhammer deze maand werd samengesteld door de Cabinet Office, laat zien hoe de Britse overheid in het geheim al bezig is met het treffen van maatregelen om een rampzalige ineenstorting van de Britse infrastructuur te voorkomen in geval van een no deal-Brexit. Naast de genoemde tekorten zou er chaos in de havens ontstaan en een harde grens met Ierland. De minister die verantwoordelijk is voor de no deal-voorbereidingen, Michael Gove, beweerde na de publicatie relativerend dat ‘Yellowhammer’ uitgaat van het slechtst denkbare scenario.

Blijkens het rapport verwacht de Britse regering dat zo’n 85 procent van de Britse vrachtwagens die geregeld Het Kanaal oversteken, ‘mogelijk niet klaar is’ voor de Europese douanecontroles. Dat zou betekenen dat het minstens drie maanden duurt voordat de vlotte doorstroom van het goederenverkeer weer gegarandeerd kan worden. Het hoofd van de haven in Calais had onlangs beweerd geen grote problemen te verwachten aan de Franse kant van Het Kanaal.

‘Zachte grens met Ierland onhoudbaar’

Verder staat volgens The Sunday Times in het rapport dat de regering uitgaat van een harde grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, aangezien de huidige plannen om een onzichtbare grens te behouden ‘onhoudbaar’ zouden zijn. Londen heeft echter beweerd in geen geval grensposten neer te zullen zetten, zodat het aan Ierland en de Europese Unie is een beslissing te nemen. Brussel vreest aantasting van de integriteit van de interne markt als de Britten bij hun vertrek de achterdeur open laten staan.

Johnson bezoekt komende dagen Angela Merkel en Emmanuel Macron, met wie hij de naderende Brexit zal bespreken voordat de drie leiders deelnemen aan de G7-top in Biarritz. De Britse premier, zo wist The Daily Telegraph te melden, zal de Europese leiders vertellen dat ‘het Britse parlement een no deal-Brexit niet kan tegenhouden’. Naar verwachting zal Johnson zijn Europese collega’s eveneens duidelijk maken dat ze ‘twee maanden de tijd hebben om tot een voor de Britten acceptabele vertrekovereenkomst te komen’.

Vrachtwagens in de haven van Dover. Beeld EPA

De regering-Johnson houdt onverdroten vast aan een Halloween-Brexit, of dat nu met of zonder akkoord is. Om dat te forceren, heeft zijn topadviseur zelfs gedreigd het parlement buitenspel te zetten. De tegenstanders van een akkoordloze Brexit zullen proberen een alternatieve regering te vormen die de macht kan overnemen na de verwachte motie van wantrouwen, maar Conservatieve rebellen en Liberaal-democraten zien weinig in de socialist en euroscepticus Jeremy Corbyn als waarnemend premier.

Brexit-minister Stephen Barclay tekende dit weekeinde een wet waarin staat dat Europese wetgeving vanaf 1 november geen geldigheid meer heeft in het Verenigd Koninkrijk. Hij noemde het ‘een duidelijk signaal aan de mensen in dit land dat er geen weg meer terug is'.