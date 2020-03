Voedselbanken kraken, maar hun klanten laten vallen? Dat nooit

Juist nu het aantal klanten bij voedselbanken toeneemt, haken oudere vrijwilligers af en is de aanvoer van voedsel onzeker. In Deventer is het nu eten wat de pot schaft, in Hillegom sluiten noodgedwongen de deuren. ‘Ik heb dit nodig, ook vanwege het praatje.’

Achter in de rij staat een bezorgde vrouw met rood geverfd haar en een zwarte zonnebril. Dat Linda op haar eten staat te wachten, is niet de reden voor haar zorg. Wel dat ze voorlopig voor het laatst in deze rij staat. Haar voedselbank in Hillegom gaat door de coronacrisis tijdelijk dicht.

‘Ik ben op mijn uitkering gekort, omdat ik in het huis van mijn vader woon’, zegt de jonge vrouw die niet met haar achternaam in de krant wil. ‘Maar hij is overleden; als ik geen eten van de voedselbank krijg, heb ik niks. Er is geen voorraad in huis en ik moet ook mijn twee honden voeren. Zij krijgen te eten voordat ik eet.’

In het hele land hebben voedselbanken het moeilijk. Omdat de aanvoer van voedsel onzeker is en oudere vrijwilligers afhaken, omdat ze in de corona-risicogroep zitten of al ziek zijn. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees riep vorige week jongere Nederlanders op zich aan te melden als vrijwilliger. ‘Juist de kwetsbaarste groepen in onze samenleving moeten in deze tijden niet zwaarder getroffen worden.’

Restjesdag

‘Vandaag is het restjesdag’, klinkt het op de voorlopig laatste dag van de voedselbank in Hillegom. Het is een van de zeventien - van de 170 - voedselbanken die noodgedwongen tijdelijk moet sluiten. Het bestuur vindt het niet meer verantwoord om vrijwilligers die in de risicogroep vallen door te laten werken – al willen die dat zelf wel. De hoop is dat ze over vier weken weer open kunnen.

‘Ik heb dit nodig’, zegt Lisa Wouters (57) in Hillegom, terwijl ze haar voedselzakken onder de stoel van haar zwarte scootmobiel propt. ‘Niet alleen voor het eten, maar ook vanwege het praatje.’ Het virus maakt Wouters bang. ‘Ik ben gisteravond maar begonnen met het maken van mijn eigen ontsmettingsmiddel. Van de buren kreeg ik er een halve fles wodka voor.’

In Hillegom speelt bij de sluiting mee dat de toevoer vanuit het Haagse distributiecentrum is opgedroogd. Dat moest sluiten wegens een gebrek aan voorraad. Door de hamsterende Hollanders hebben supermarkten, een belangrijke bron voor voedselbanken, op meer plekken minder restproducten beschikbaar. Terwijl juist meer nodig is, omdat het aantal klanten door het stilvallen van de economie al toeneemt.

Op veel plekken worden de voorraden nog aangevuld met schoolfruit en -melk, die al klaar stonden uitgedeeld te worden, en overschotten van horecagroothandels. Maar hoe lang nog, nu leveranciers koortsachtig andere kanalen zoeken om hun producten af te zetten?

4 miljoen

De landelijke organisatie voor voedselbanken vroeg vorige week 9 miljoen euro aan de overheid om voedsel voor de meest kwetsbaren zeker te stellen. Het werd 4 miljoen. Daarvan worden inmiddels voedselpakketten aan huis bezorgd bij zieken, ook krijgen klanten van gesloten voedselbanken supermarkttegoeden.

Ook uit andere hoeken komt steun. Defensie leverde meer dan tien ton eten, dat was bestemd voor missies in het buitenland die vanwege corona niet doorgaan. Onder meer Claudia de Breij en Tim Knol zongen donderdag vanuit hun huiskamer voor het benefietconcert Live-Eet, waarmee ze donaties ophalen voor voedselbanken. En ook het Rode Kruis schiet te hulp, onder meer bij de bezorging.

Door de hamsteraars hebben supermarkten minder restproducten beschikbaar dan normaal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Landelijke organisatie voor voedselbanken vragen nieuwe weldoeners vooral geld te doneren. Of - als ze dat niet willen en vrijwilligerswerk willen doen - zich te wenden tot een grote organisatie als het Rode Kruis, omdat ze zelf niet toekomen aan het beantwoorden van alle mails en telefoontjes.

Vrijwilligers

Twee weken geleden reed Noor van Beek nog gewoon naar haar werk, Ze kon niet geloven wat ze over de problemen bij de voedselbanken hoorde. In een land als Nederland moest dit toch fatsoenlijk te organiseren zijn?

Onmiddellijk bood de 58-jarige office manager zich aan als vrijwilliger bij voedselbank Deventer. De nieuwe aanwas van vrijwilligers is daar nu groter dan de uitval (zo’n 10 procent). Ook eten is er nog voldoende voor de 250 klanten. Op haar vrije woensdagmiddag wordt Van Beek bij 4 graden Celsius ingewerkt.

In de koelcel staan de bestemmingen op de muur, zoals op de gevels van oude pakhuizen : Enschede, Midden-Twente, Zutphen, Almelo, Vaassen, Oost-Twente, Hellendoorn, Raalte, Losser, Rijssen, Deventer. Samen met middelbare scholier Hidde Tiegelaar (17) - die tegenwoordig zijn eigen schooltijd kan indelen - verdeelt Van Beek de binnengekomen Innocent-sappen over de verschillende voedselbanken in de regio.

In het hele land hebben voedselbanken het moeilijk. Omdat de aanvoer van voedsel onzeker is en oudere vrijwilligers afhaken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hartverwarmend, vindt voorzitter van voedselbank Deventer Jan de Kleuver de toestroom aan hulp en eten. ‘We merken dat de voedselbank voor veel mensen tastbaar is.’ Een taxibedrijf en de Lions Club meldden zich aan om te bezorgen. ‘De voedselbank is hulp voor mensen dichtbij en het heeft sympathie doordat het volledig op vrijwilligers draait en er dus geen geld wordt verspild.’

Om besmetting met corona te voorkomen, is de wekelijkse uitgifte op vrijdag in Deventer helemaal veranderd. ‘De logistiek is op dit moment voor ons de grootste uitdaging’, zegt De Kleuver. Was er eerst nog keuze voor de klanten, nu worden op donderdag vaste pakketten klaargezet en leiden ze de klanten snel van de ene kant van de bedrijfshal naar de andere. ‘Men komt elkaar niet meer tegen.’

Blootstelling

De nieuwe vrijwilliger Van Beek neemt het in Deventer voor lief dat ze door haar hulp aan de voedselbank een grotere kans loopt op blootstelling. ‘Een vriendin wilde om die reden vandaag niet mee’, zegt ze. ‘Die heeft een man thuis met gezondheidsproblemen. Ik ben vogelvrij. Mijn drang om andere te helpen is nu groter dan de angst om besmet te raken.’

Scholier Hidde Tiegelaar liep eerder vanuit de Vrije School in Zutphen al stage bij de voedselbank en lijkt vastbesloten eigenhandig een einde aan armoede te maken. Uit zijn hoofd lepelt hij de cijfers op van het aantal Nederlanders onder de armoedegrens (1 miljoen) en hoeveel daarvan naar de voedselbank komen (ruim 150 duizend).

‘Het is belangrijk dat zij de week goed doorkomen’, zegt Tiegelaar. ‘Ik wil ze graag helpen door ze wat lucht te geven in hun zoektocht naar voedsel. Zodat ze meer tijd hebben om bijvoorbeeld een baan te zoeken.’

In de rij in Hillegom is er ook voor Linda een beetje goed nieuws. Ze krijgt opeens een envelop met coupons aangereikt van een vrijwilliger. Die zijn mogelijk gemaakt door lokale gelddonaties, klanten van de voedselbank kunnen ze de komende weken verzilveren in supermarkten. 20 euro voor een alleenstaande, zoals Linda. Het blijkt genoeg voor een opgeluchte gelaatsuitdrukking rond de zwarte zonnebril. ‘Dit is een mooi alternatief.’