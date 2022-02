VodafoneZiggo start intern onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Een Ziggo-medewerker sluit een nieuwere versie van het kabelnetwerk aan. De persoon op de foto is niet betrokken bij het verhaal. Beeld ANP XTRA

‘We zijn geschrokken van de meldingen en tegelijkertijd vinden we het goed dat onze medewerkers naar voren zijn gekomen’, schrijft VodafoneZiggo vrijdag in een persverklaring. Het bedrijf wil niet zeggen of het gaat om misdragingen van seksuele aard. ‘Het is allemaal nog heel pril, maar we vonden de meldingen serieus genoeg om direct op te pakken’, zegt een woordvoerder tegenover het Algemeen Dagblad.

De Tv- en internetaanbieder heeft vrijdag de medewerkers van het betreffende klantcontactcentrum persoonlijk geïnformeerd over het onderzoek, dat in samenwerking met een extern bureau wordt uitgevoerd. ‘We vinden het heel belangrijk om hier open en transparant over te zijn, zeker als je ziet wat er de afgelopen weken allemaal naar buiten is gebracht’, vertelt de woordvoerder. Het bedrijf wil op die manier laten zien dat werknemers altijd naar een van de externe vertrouwenspersonen kunnen stappen en roept slachtoffers ook op dat te doen, ‘hoe moeilijk het ook is’.

VodafoneZiggo, in 2017 gefuseerd, noemt een veilige en inclusieve bedrijfscultuur een prioriteit binnen het bedrijf. Er wordt altijd ‘zorgvuldig onderzoek’ gedaan bij dergelijke meldingen en daarop volgen ‘passende maatregelen’. Volgens protocol wordt iemand die betrokken is bij een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag geschorst, licht een woordvoerder toe aan de Volkskrant. Maar zover is het nog niet. ‘Het onderzoek loopt nog en we kunnen daarom nog geen voortijdige conclusies trekken.’

Na de affaire bij tv-programma The Voice is in Nederland een discussie op gang gekomen over grensoverschrijdend gedrag en de noodzaak van een cultuuromslag. In de afgelopen weken verschijnt onthulling na onthulling op het gebied van misdragingen. Onder meer de directeur voetbalzaken bij Ajax, Marc Overmars, is vanwege seksuele misdragingen op non-actief gezet. Ziggo, hoofdsponsor van de Amsterdamse voetbalclub, liet eerder weten in zijn maag te zitten met die kwestie en de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen.