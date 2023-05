Vodafone schrapt wereldwijd meer dan 10 procent van de banen en belooft back-to-basics te gaan

Vodafone winkel in Londen. Beeld REUTERS

Daarmee zet Della Valle, die nog geen half jaar in functie is, meteen een forse koerswijziging in bij het bedrijf. Ze had die bij haar aantreden al aangekondigd, omdat Vodafone de laatste vier jaar 44 procent van zijn beurswaarde had verloren. Ook was het bedrijf verder onder druk komen te staan door de hoge inflatie en gestegen energiekosten.

De ontslagronde hangt samen met de wens om het bedrijf te vereenvoudigen, zegt Della Valle in een verklaring. Ze gaat nu kritisch kijken naar hoe het bedrijf functioneert in Spanje, Italië en Duitsland. In die landen vallen de resultaten het sterkst tegen. Mogelijk wordt de Spaanse tak verkocht. Ook gaat Vodafone zich meer richten op de zakelijke markt, waar meer groei in te behalen valt, denkt Vodafone.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

‘Mijn prioriteiten zijn klanten, simpelheid en groei’, vatte Della Valle haar plan samen. Doordat Vodafone veel services aanbiedt en op veel plekken actief is, is de kwaliteit van wat het bedrijf levert soms niet goed genoeg. De klanttevredenheid is in een aantal regio’s gezakt. Dat leidt er met name in de Europese markt toe dat de opbrengsten tegenvallen in vergelijking met de investeringen die gedaan worden.

De wereldwijde omzet van Vodafone groeide afgelopen boekjaar nog wel licht van 45,58 naar 45,71 miljard euro. De brutowinst daalde echter met 1,3 procent tot 14,67 miljard euro.

Niet overal gaat het minder met het telecombedrijf. Buiten Europa stijgen de omzet en de winst, onder meer in Zuid-Afrika en Egypte. Ook in Turkije ziet Vodafone een stevige groei van bijna 50 procent. Die markten zijn echter een stuk kleiner dan de Europese markten die verantwoordelijk zijn voor de tegenvallende resultaten.

Vodafone werkt in Nederland samen met Ziggo

In Nederland is Vodafone voor 50 procent aandeelhouder van de joint-venture VodafoneZiggo. Dat bedrijf behaalde een omzet van 4,1 miljard euro.

VodafoneZiggo groeide vorig jaar in de mobiele telefoniemarkt met 181 duizend gebruikers. Het aantal klanten met een internetabonnement nam met 13 duizend af. In totaal hebben zo’n 3,3 miljoen mensen een dergelijk abonnement. Wel steeg het aantal klanten dat zowel tv, internet als telefonie (mobiel en vast) afneemt bij VodafoneZiggo met 21 duizend.

Waar de 11 duizend banen bij Vodafone in de komende drie jaar geschrapt worden, is nog onduidelijk. Of VodafoneZiggo erdoor wordt getroffen is daarom ook niet zeker.