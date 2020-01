VNG waarschuwt voor overlast door sluiting rookruimten

Telefooncel als rookruimte bij café de Sjang in Oeteldonk (Den Bosch), uit protest tegen het antirookbeleid. Beeld Joost van den Broek

In de brief constateert de belangenorganisatie van de gemeenten VNG dat het aanstaande verbod op rookruimten een ‘fundamentele spanning’ tussen het Rijks- en het gemeentebeleid voor coffeeshops blootlegt. In veel gemeenten geldt een blowverbod. Gebruik van softdrugs in de openbare ruimte leidt volgens de VNG in de regel tot overlast ‘en heeft een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel’.

De Vereniging wil geen toelichting geven op de waarschuwende politieanalyses. ‘Dat is geen openbaar materiaal’, zegt een woordvoerder. Wel is uit de brief op te maken dat VNG voorziet dat lokale regelgeving over de openbare ruimte kan botsen met de sluiting van de rookruimten.

Daarbij wordt erop gewezen dat sommige gemeenten in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een samenscholingsverbod hebben vastgelegd voor bepaalde plekken in uitgaansgebieden. Het handhaven van het verbod op inpandige rookruimten ligt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), voegt de vereniging toe, maar voor het eventueel ingrijpen bij overlast buiten op straat zijn gemeenten en politie verantwoordelijk.

Gevelterras

De VNG adviseert de gemeenten om tijdig in overleg te treden met horecaondernemers over de mogelijke gevolgen van het verbod op rookruimten. Daarvoor heeft de koepelorganisatie ook een checklist opgesteld. Daarin wordt er bijvoorbeeld op gewezen attent te zijn op initiatieven van horecaondernemers om, al dan niet bij een gevelterras, buiten een rookruimte te maken.

Na een uitspraak van de Hoge Raad van september vorig jaar, waarin de facto de onmiddellijke sluiting van rookruimten werd opgelegd, besloot verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) de horeca nog de tijd te gunnen tot 1 april van dit jaar. Dit nadat hij aanvankelijk had toegezegd dat de horeca nog tot 2022 de tijd kreeg. Volgens Koninklijke Horecabond Nederland hadden vorig jaar zo’n 6- tot 7 duizend bedrijven een inpandige rookvoorziening, waarvan een flink aantal inmiddels is gesloten.

Antirookorganisatie Clean Air Nederland (CAN), die met juridische procedures tegen de Nederlandse staat afdwong dat de horeca helemaal rookvrij wordt, zegt dat eventuele openbare ordeproblemen nog eens de noodzaak aangeven dat regelgeving wordt uitgebreid. Voorzitter Tom Voeten: ‘Ook terrassen en uitgaansgebieden moeten rookvrij worden als we serieus naar een Rookvrije Generatie toe willen.’