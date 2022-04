VN zijn zeker van oorlogsmisdaden door Rusland, dat ook heel Zuid-Oekraïne op het oog heeft

Een tank van de pro-Russische ‘Volksrepubliek Donetsk’ rijdt door Marioepol. Beeld Getty

‘Russische militairen hebben mensenrechten niet alleen genegeerd, ze hebben ze doelbewust met voeten getreden.’ Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, windt er vrijdag geen doekjes om: Russische troepen in Oekraïne hebben oorlogsmisdaden op hun geweten.

Voorlopig onderzoek van VN-waarnemers heeft alleen al in Boetsja – de voorstad van Kyiv die wereldnieuws werd door de lichamen die vluchtende Russen op straat achterlieten – vijftig gevallen geboekstaafd van standrechtelijke executies van burgers. Die gevallen kunnen volgens Bachelet worden aangemerkt als oorlogsmisdaden. De moord op driehonderd andere burgers wordt nog onderzocht, evenals 75 gevallen van seksueel geweld.

Volgens Bachelet maken de Russen geen onderscheid tussen militaire en burgerdoelen. ‘Russische troepen hebben willekeurige bombardementen en beschietingen uitgevoerd op bewoonde gebieden, ze hebben burgers gedood en ziekenhuizen, scholen en andere civiele infrastructuur verwoest; daden die kunnen worden aangemerkt als oorlogsmisdaden.’

De kritiek zal de Russische aanval niet afremmen. Integendeel. Rusland schijnt juist zijn zinnen te hebben gezet op een veel groter stuk van Oekraïne dan tot nu toe werd aangenomen. Russische staatsmedia citeren vrijdag een Russische generaal die zegt dat de invasie niet zal stoppen als de Donbas is veroverd.

Een pro-Russische soldaat staat donderdag bij een vernietigd gebouw van de Azovstal-fabriek in Marioepol. Beeld Reuters

Houwitsers

Volgens de generaal, Rustam Minnekayev, onderbevelhebber van Ruslands centrale militaire district, wil Rusland het hele oosten en zuiden van Oekraïne bezetten, helemaal tot aan het pro-Russische Transdnjestrië in buurland Moldavië. Zo moet er een doorlopend Russisch gebied ontstaan, van Rusland in het oosten, via de Donbas en de Krim tot in Moldavië in het westen. Dat zou betekenen dat ook de steden Mikolajiv en de grote haven Odessa op het lijstje van Rusland staan om te worden veroverd.

Het Russische offensief in Oost-Oekraïne lijkt inmiddels te zijn begonnen, en dat is toch nog eerder dan verwacht. Vooral de Verenigde Staten lijken daardoor verrast. De regering-Biden maakt grote haast met de levering van 72 zware houwitsers aan Oekraïne. Met deze artillerie, die president Biden donderdag per omgaande naar het Oekraïense front heeft gestuurd, kunnen de Oekraïners de Russen van grote afstand aanvallen. Ze kunnen precisiegranaten afvuren op Russische tanks, pantservoertuigen en artillerie ruim 30 kilometer verderop. Biden zei niet om welke houwitsers het gaat, maar mogelijk zijn het M777’s, een van de zwaarste kanonnen van het Amerikaanse leger. Daarmee kunnen zeven granaten per minuut worden afgevuurd.

Massagraf

Bij de strijd in Oekraïne zijn sinds 24 februari al zeker duizenden burgerslachtoffers gevallen, bevestigden de VN vrijdag. De VN zelf hebben tot dusver 2.435 doden geteld, maar dat aantal zal volgens hoge commissaris Bachelet nog vele malen hoger uitvallen als onderzoekers een kijkje kunnen nemen op plaatsen waar hevig slag is geleverd, zoals in de zuidelijke havenstad Marioepol, die nu bijna helemaal in handen van Rusland is.

De Russische president Vladimir Poetin maakte donderdag bekend dat zijn troepen de hele stad Marioepol hadden veroverd, ‘bevrijd’, zei hij – afgezien van de Azostal-staalfabrieken, waar een laatste groep Oekraïense militairen standhoudt. Poetin feliciteerde persoonlijk zijn minister van Defensie met dit ‘succes’, het eerste serieuze wapenfeit sinds de Russische aftocht bij Kyiv en het zinken van het vlaggeschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee, de Moskva.

Volgens Oekraïne zijn in Marioepol alleen al enkele tienduizenden burgers gedood, maar het blijft gissen naar het werkelijke aantal slachtoffers. Vrijdag zijn satellietbeelden van het bedrijf Maxar gepubliceerd waarop een mogelijk massagraf is te zien in het dorp Manhush, op circa 18 kilometer van Marioepol. De beelden tonen lange rijen vers gedolven graven – op de foto’s zijn er honderden te zien, Oekraïense autoriteiten noemen zelfs het getal van negenduizend. 140 duizend inwoners zouden – deels tegen hun wil – naar Rusland zijn overgebracht. Ook dat geldt volgens de VN als een oorlogsmisdaad.