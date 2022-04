VN zetten Rusland uit Mensenrechtenraad, EU werkt aan nieuw sanctiepakket

De Russen hebben verwoeste voertuigen achtergelaten in Boetsja, de voorstad van Kyiv die heroverd is door de Oekraïense troepen. Nu bekend is geworden dat hier honderden mensen zijn vermoord, wordt Rusland allerwege getroffen door nieuwe strafmaatregelen. Beeld Roman Pilipey / ANP / EPA

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Rusland geschorst als lid van de Mensenrechtenraad van de VN. Een voorstel hiertoe van de Verenigde Staten werd aangenomen met 93 stemmen voor, 47 tegen en 58 onthoudingen. Tot de tegenstemmers behoorden China, Iran en Syrië. De schorsing is een symbolische maatregel die pas één keer eerder werd toegepast, in 2011 tegen het Libië van dictator Kadhafi. Na de dood van Kadhafi keerde Libië terug.

Op diplomatiek niveau praatten de lidstaten van de Europese Unie donderdag verder over een pakket aan sancties, dat onder meer voorziet in een importverbod van Russische steenkool. Het verbod zal pas ingaan in augustus, aldus persbureau Reuters, omdat Duitsland tijd nodig heeft om naar alternatieven te zoeken. Volgens een opiniepeiling vindt 45 procent van de Duitse bevolking dat Duitsland onvoldoende doet tegen de oorlog in Oekraïne, 37 procent vindt het voldoende, 16 procentpunt minder dan vier weken geleden.

Russische energie

Het Europees Parlement vroeg donderdag om een algehele boycot van Russische energie. Estland staakt in elk geval de import van Russisch gas. ‘We moeten zo snel mogelijk stoppen met het kopen van gas bij het regime van Poetin’, zei premier Kaja Kallas. In de herfst wil Estland samen met Finland een drijvende terminal voor vloeibaar gas in gebruik nemen. Eind dit jaar zou Estland geheel van het Russisch gas af zijn. Vorige week zei de Baltische staat Litouwen al geen Russisch gas meer af te nemen.

De Europese Unie wil ook 217 Russische personen en achttien ‘entiteiten’ op de sanctielijst zetten, onder wie de volwassen dochters van de Russische president Vladimir Poetin. Uiterlijk vrijdag wordt een akkoord over het sanctiepakket verwacht. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell zal daarna meteen verder worden gepraat over nieuwe sancties, waaronder een boycot van Russische olie.

De EU, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben nieuwe sancties aangekondigd na de moord op honderden burgers in Boetsja, een voorstad van Kyiv. Rusland zegt dat de beelden van het bloedbad in scène gezet zijn, maar volgens het Duitse weekblad Der Spiegel heeft de Duitse inlichtingendienst BND radioverkeer onderschept waarin Russische militairen spreken over burgerdoden. De militairen zouden specifiek verwijzen naar slachtoffers, onder wie een man die op zijn fiets werd doodgeschoten.

Executie Russische krijgsgevangenen

Volgens The New York Times ziet het ernaar uit dat Oekraïense militairen Russische krijgsgevangenen hebben doodgeschoten. De krant kwam tot deze conclusie na onderzoek van een video met beelden van het incident. Het standrechtelijk executeren van krijgsgevangenen is een oorlogsmisdaad. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba houdt Oekraïne zich aan het oorlogsrecht, maar kunnen er ‘geïsoleerde incidenten’ voorkomen waarin het misgaat.

Rusland maakt zich op voor een groot offensief in het oosten van Oekraïne, in de regio’s Donetsk en Loehansk, die nu gedeeltelijk in handen zijn van pro-Russische separatisten. Volgens de Oekraïense autoriteiten werd donderdag het zwaarst gevochten in de zuidelijke havenstad Marioepol, waar volgens de burgemeester 100 duizend mensen vast zitten.

Ondertussen verlopen de vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne uiterst moeizaam, waarbij beide zijden elkaar de schuld geven van het gebrek aan vooruitgang.