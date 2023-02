VN: Zelfs toegenomen hulp schiet ernstig tekort voor humanitaire crisis in noorden van Syrië

Medisch personeel bestaande uit vrijwilligers in een geïmproviseerd kliniekje in het noorden van Syrië. Ze hebben vrijwel geen medische hulpmiddelen. Beeld AFP

Ook de toename sinds afgelopen weekend van het aantal vrachtwagens tot veertig per dag (een verdubbeling) is onvoldoende voor de huidige humanitaire crisis in Syrië, volgens VN-woordvoerder Muhannad Hadi. Geneesmiddelen, medische goederen, voedsel en tijdelijke onderkomens zijn dringend nodig, ook om de uitbraak van ziekten te voorkomen. Cholera heeft al de kop opgestoken.

‘Het grote probleem is de gebrekkige internationale respons’, zegt Ahmed Rahmo, logistiek coördinator van AzG, telefonisch vanuit Syrië. ‘Het is voor de Syriërs pijnlijk te zien hoe omvangrijk de hulp aan de Turkse kant van de grens is, terwijl die voor hen nauwelijks op gang kwam. Zo’n honderd landen hebben steun voor slachtoffers in Turkije toegezegd. Aan de Syrische kant is dat maar een handvol landen.’

Dit heeft uiteraard te maken met de verstoorde verhoudingen tussen het regime van president Assad en een groot deel van de internationale gemeenschap. Het probleem zal mogelijk worden verlicht doordat de Europese Unie donderdag besloot de sancties tegen Syrië voor een halfjaar te versoepelen.

Geen nieuwe tentenkampen

Hulporganisaties hoeven niet langer toestemming van de EU-lidstaten te vragen om materiaal te sturen of diensten te verlenen aan entiteiten die onderworpen zijn aan Europese sancties, zoals aan de Syrische regering gelieerde bedrijven.

Volgens AzG-woordvoerder Rahmo, die zondag een rondgang door het gebied afrondde, speelt er een nieuw, merkwaardig probleem. Er is nog altijd een schreeuwende behoefte aan tenten, maar de HTS-autoriteiten (opstandelingen) in Idlib staan het bouwen van nieuwe tentenkampen niet toe. Zij willen alleen prefabwoningen. ‘Maar die komen helemaal niet’, zegt Rahmo. ‘Nu hebben de mensen niets. Ik zag twee of drie families per kleine tent.’

De toename van het aantal hulpkonvooien is ook mogelijk doordat de Syrische regering heeft ingestemd met het tijdelijk openen van twee extra grensovergangen, vanuit Turkije naar de door het Turkse leger gecontroleerde zone en vandaar naar de provincie Idlib, die grotendeels in handen is van opstandelingen. Tot voor kort was er slechts één route. De VN kregen overigens kritiek omdat aan Damascus formeel toestemming werd gevraagd, terwijl het regime in het gebied van de grensovergangen feitelijk niets te vertellen heeft.

Afgesloten grenzen

De hulpverlening in Syrië heeft volgens Rahmo van AzG ernstig geleden onder het afsluiten van de grenzen. En nog altijd worden binnen Syrië doorgangsroutes door strijdende partijen geblokkeerd als ze voeren naar gebied in handen van tegenstanders.

Al deze problemen doen zich voor in een context die al uiterst problematisch is. ‘Het gezondheidssysteem in Noordwest-Syrië was door twaalf jaar oorlog al vrijwel in gestort’, zegt Rahmo. ‘Door de aardbevingen is de schade aan de gebouwen nog groter. Bovendien puilen de ziekenhuizen uit.’ Een deel van de patiënten is ondergebracht in tenten rondom de ziekenhuizen. Tekort aan dialyse-apparatuur is een van de urgentste problemen.

In de eerste vier dagen na de aardbevingen van 6 februari kregen de elf ziekenhuizen in Idlib al ruim vijfduizend gewonden te verwerken. ‘De medische voorraden waren toen meteen al op. We hebben daarop onze magazijnen geopend. Daarmee konden de grootste tekorten worden gelenigd.’

Snelle afbraak spieren

Hulporganisaties in het gebied roepen de internationale gemeenschap op met spoed patiënten te helpen die lijden aan traumatische rabdomyolyse, een snelle afbraak van spieren die kan leiden tot amputatie van ledematen, schade aan de nieren, hartcomplicaties of de dood. Donderdag stierf een 3-jarig jongetje aan de complicatie. Hij was als enige van zijn familie levend uit het puin gehaald. Honderden overlevenden dreigt hetzelfde lot te ondergaan.

Ongeveer 15 duizend families in Syrië zijn hun woning kwijt, zo’n 75 duizend mensen zijn ondergebracht in tenten. In het gebied leefden al 1,8 miljoen mensen in tenten; zij behoren tot de 4 miljoen ontheemden in het door rebellen gecontroleerde Noordwest-Syrië. Al voor de aardbevingen waren zij afhankelijk van internationale hulp om in de basisbehoeften te voorzien.

Het dodental van de natuurramp is de 50 duizend gepasseerd. In Turkije zijn ruim 44 duizend lichamen geborgen, in Syrië bijna zevenduizend.