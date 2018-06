VN-vluchtelingenorganisatie ‘verbijsterd’ door toenemend aantal verdronken migranten. Italië stuurt tweede hulpschip terug

Migranten worden opgevangen door hulpverleners van Mission Lifeline. Foto AP

In totaal zijn dit jaar al bijna duizend migranten verdronken op de route tussen Libië en Italië. Donderdag verdronken bijna alle honderd opvarenden van een bootje dat kapseisde, zo heeft UNHCR vastgesteld op basis van verklaringen van de enige vijf overlevenden. Elders zonk een bootje met 130 mensen waarvan vermoedelijk 70 mensen zijn verdronken. Een ander bootje met 50 opvarenden is in de golven verdwenen.

De VN-vluchtelingenorganisatie doet een dringend beroep op de internationale gemeenschap om te zorgen voor ‘veilige alternatieven’ voor vluchtelingen om bescherming te zoeken, zo schrijft UNHCR-baas Filippo Grandi op Twitter. Ook vraagt de UNHCR ‘medewerking aan alle actoren, inclusief hulporganisaties, om de reddingsoperaties op zee te kunnen uitvoeren’.

Lifeline

Met dit laatste verzoek refereert de organisatie aan de tegenwerking die reddingsschepen ondervinden van Italië. Nadat vorige week de Aquarius van Artsen zonder Grenzen met 629 migranten aan boord werd geweigerd, stuit nu de Lifeline met 226 migranten aan boord op gesloten Italiaanse havens.

Het schip van de Duitse reddingsorganisatie Mission Lifeline vaart onder Nederlandse vlag maar valt volgens Nederland niet onder Nederlandse verantwoordelijkheid. De rechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zinspeelde er deze week op dat Nederland het schip met de migranten maar moest opvangen.

Een boot van de Libische kustwacht benadert het Duitse reddingsschip de Lifeline. Foto AP

Volgens Salvini heeft de Lifeline de problemen op zichzelf afgeroepen door tegen het advies van de Italiaanse kustwacht migranten op te pikken. De Italiaanse kustwacht is verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulp in de internationale wateren voor de Libische kust. Volgens de Italianen was de Libische kustwacht met betere uitrusting al onderweg en hadden ze daarop moeten wachten. De Lifeline bestrijdt dit en zegt dat ze zich ver in internationale wateren bevonden, keurig gehandeld hebben in lijn met het internationale zeerecht en bovendien beter uitgerust zijn dat de Libische kustwacht.

‘De schepen van de Libische kustwacht hebben niet genoeg hulpmaterieel zoals reddingsvesten aan boord. Bovendien hebben ze geen medisch personeel aan boord om mensen te helpen’, aldus Lifeline in zijn persbericht. Het schip vaart nu richting het noorden maar heeft nog geen aanbod gekregen van een veilige haven aan de Middellandse Zee om aan te meren.