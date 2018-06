VN veroordelen buitensporig geweld Israël tegen Palestijnen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de Israëlische aanvallen op Palestijnse burgers in Gaza streng veroordeeld. De resolutie, die was ingediend door Algerije, Turkije en de Palestijnen, kon op de steun van een grote meerderheid rekenen.

Het Israëlische leger heeft volgens de resolutie 'buitensporig geweld' gebruikt bij demonstraties van Palestijnse burgers bij de grens. Bij de protesten, die op 30 maart begonnen, zijn de afgelopen weken al zeker 120 Palestijnen omgekomen. Ook raakten veel burgers gewond. Volgens Israël ligt de schuld bij de Palestijnse beweging Hamas en betreft het allemaal terroristen.

14 mei was de bloedigste dag. Op die dag was het zeventig jaar geleden dat Israël de onafhankelijkheid uitriep. Bovendien openden de Verenigde Staten toen hun ambassade in Jeruzalem. Dat leidde tot veel woede bij de Palestijnen.

Verpleegster doodgeschoten

Ook vorige week vielen bij nieuwe protesten nog doden en gewonden. Het Israëlische leger schoot met scherp en met traangasgranaten toen Palestijnen stenen gooiden en banden in brand staken. Daarbij werd ook een 21-jarige Palestijnse verpleegster doodgeschoten, die de gewonden te hulp wilde schieten.

De Algemene Vergadering heeft secretaris-generaal António Guterres verzocht om een 'internationaal beschermingsmechanisme' aan te bevelen voor het bezette Palestijnse gebied.

De resolutie in de Algemene Vergadering werd aangevraagd nadat een soortgelijke resolutie in de VN-Veiligheidsraad werd verworpen met een veto door de Verenigde Staten. Met 120 stemmen werd de resolutie aangenomen. Acht stemden tegen en 45 onthielden zich van stemming.

De tekst veroordeelt ook de raketten die vanuit Gaza zijn afgevuurd op gebieden waar Israëlische burgers wonen. Hamas werd niet genoemd. 'Deze resolutie laat zien dat politiek de drijvende kracht is. Het is totaal eenzijdig. Er wordt met geen woord gerept over de Hamas-terroristen die routinematig het geweld in Gaza op gang brengen', zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley voorafgaande aan de stemming.

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties Danny Danon. Foto AFP

Foto AP

Foto AP