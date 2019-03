VN verliezen 19 medewerkers die in gecrashte vliegtuig Ethiopian Airlines zaten

Reddingswerkers bergen de lichamen van slachtoffers in Bishoftu, waar het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Beeld AFP

Vlak daarna meldde de gezagvoerder dat er problemen waren. Van de verkeerstoren kreeg hij toestemming om terug te keren naar Addis Abeba. Maar dat lukte niet. Het toestel stortte neer in Bishoftu, 60 kilometer ten zuidoosten van Addis Abeba. Onder de slachtoffers waren behalve 32 Kenianen ook 18 Canadezen, 8 Italianen, 7 Fransen en 5 Duitsers. Daartoe behoorden 19 VN-functionarissen die op weg waren naar een milieucongres in Nairobi, zo heeft de Verenigde Naties in een verklaring laten weten.



Op een persconferentie zei de ceo van Ethiopian Airlines dat er op een eerdere vlucht van Johannesburg geen mechanische problemen waren opgevallen.

Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers, liet het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zondagavond weten. Het Keniaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerder op de dag dat er vijf Nederlanders bij de ramp zouden zijn omgekomen. Later stelde vliegtuigmaatschappij Ethiopian Airlines op basis van de passagierslijst dat het om vijf Duitsers ging.

Shortly after taking off, an Ethiopian Airlines fight crashed on Sunday, killing all people on board. @UN chief @antonioguterres was “deeply saddened at the tragic loss of lives”, including 19 UN staff.https://t.co/9zNJ6T5W0o UN News

Het vliegtuig is ter hoogte van de plaats Bishoftu neergestort. Beeld REUTERS

Vliegtuigbouwer Boeing is door de ramp in grote verlegenheid gebracht. Het toestel is razend populair omdat het veel duurzamer is dan eerdere 737’s. Het is 40 procent stiller en gebruikt 15 procent minder brandstof. Op 29 oktober vorig jaar stortte een soortgelijk toestel van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air neer vlak nadat het in Jakarta was opgestegen. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Bij het ongeluk met het Lion Air-vliegtuig zou de sensor verkeerde informatie hebben gezonden, waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook. Piloten hebben 24 keer geprobeerd handmatig het toestel weer recht te krijgen. Na elf minuten verloren zij definitief de controle over de Boeing 737 Max 8, waarna het vliegtuig in zee stortte.

Volgens het blad Luchtvaartnieuws kwamen er na onderzoek twee gevoeligheden van de Max aan het licht: een gevoeligheid voor ijsvorming in de motoren en voor de MCAS-functie (Maneuvering Characteristics Augmentation System), een sensor die het toestel naar beneden duwde.

Familieleden van slachtoffers bij de luchthaven van Addis Abeba. Beeld AP

Reddingswerkers op de plek waar het toestel is neergestort. Beeld REUTERS

Net als het vliegtuig van Ethiopian Airlines, dat in november was afgeleverd, was het toestel van Lion Air pas enkele maanden oud. De Boeing 737 Max 8 is nog maar twee jaar op de markt. Het eerste vliegtuig werd in mei 2017 door Malindo Air, een dochteronderneming van Lion Air, in gebruik genomen. Inmiddels zijn er meer dan vijfduizend van besteld, waarmee het nu het best verkopende toestel van Boeing is. Het Amerikaanse Southwest Airlines Co. is de grootste klant tot nu toe met 31 toestellen. Daarna volgen American Airlines, United Continental, Ryanair en de Indiase maatschappijen Jet Airways en SpiceJet. In Nederland nam Corendon er in mei vorig jaar een in gebruik. KLM heeft nog geen orders geplaatst. Southwest en American Airlines verklaarden onmiddellijk de veiligheid verder te willen onderzoeken. Ze hadden nog geen uitsluitsel ontvangen van wat er met het toestel van Lion Air is gebeurd.

De motoren zijn gemaakt door CFM International, een joint venture van het Amerikaanse concern General Electric en het Franse Safran. Boeing heeft onmiddellijk een technisch team naar Ethiopië gezonden om mee te helpen met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. Office of the Prime Minister - Ethiopia