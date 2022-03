VN sluiten historisch akkoord tegen plasticvervuiling

Kinderen spelen met het plastic afval dat aanspoelt in de Filipijnen. Beeld Getty Images

Plasticvervuiling is een van de ernstigste milieuproblemen waar de wereld mee kampt. Plastic afval vervuilt alle ecosystemen, van de hoogste bergen en het poolijs, tot de diepten van de oceanen en dringt als schadelijk microplastic door tot elke schakel van de voedselketens in de natuur. Volgens onderzoek zal de ‘plasticsoep’ in de oceanen in 2050 zijn verviervoudigd als er niet snel actie wordt ondernomen.

De woensdag door de UN Environmental Assembly (Unea) vastgestelde blauwdruk moet binnen twee jaar leiden tot een bindend verdrag. Het eerste in zijn soort, dat zowel ontwerp, productie, gebruik en afvalverwerking van plastic zal bestrijken. Het gaat vooral om wegwerpplastic (zoals draagtasjes, bestek en verpakkingen), dat volgens een studie uit 2017 meer dan 40 procent van de plastic productie uitmaakt.

Historisch

Directeur Inger Andersen van VN-milieubureau Unep, dat de onderhandelingen in Nairobi regisseerde, noemt het ontwerpbesluit ‘historisch’. Ze waarschuwde wel dat de op dit moment nog relatief algemene overeenkomst uiteindelijk alleen zoden aan de dijk zet ‘als de bepalingen wettelijk bindend zijn’.

‘We schrijven vandaag geschiedenis en we mogen trots zijn’, zei Unea-voorzitter Espen Barth Eide. ‘Plasticvervuiling is uitgegroeid tot een epidemie. Met de resolutie van vandaag zijn we officieel op weg naar een behandeling.’

De lidstaten namen het besluit na ruim een week onderhandelen met algemene stemmen aan, maar dit was vanwege de Russische inval in Oekraïne lang onzeker. Oekraïne maakte vorige week bezwaar tegen de deelname van de Russische delegatie en weigerde te stemmen over een deelvoorstel dat Rusland had ingediend. Gevreesd werd dat de Oekraïne-oorlog een unaniem besluit in de weg zou staan.

Het grootste strijdpunt tijdens de onderhandelingen in Nairobi was de mate van ambitie, met name de vraag of een verdrag vrijwillig of bindend moest zijn en de kwestie van de reikwijdte van de afspraken. Alleen afvalverwerking en recycling of de hele levenscyclus van plastic, van ontwerp tot recycling? In beide gevallen werd voor de meest vergaande optie gekozen. Gekozen werd bovendien voor een voorstel, ingediend door Peru en Rwanda, waarin aandacht is voor vervuiling zowel te land als ter zee.

Belangrijk is in elk geval dat het een bindend verdrag wordt met harde, meetbare en controleerbare doelen. ‘Vrijwillige pogingen zijn allemaal spectaculair mislukt’, zei de Nieuw-Zeelandse plasticonderzoeker Trisia Farrelly van Massey University onlangs tegen Reuters. ‘We hebben dus meetbare doelstellingen met deadlines nodig.’

Tijdgeest

Het principebesluit is een tegenslag voor de plastic producerende petrochemische industrie, bedrijven als ExxonMobil, Shell en Dow, en belangenclubs als de American Chemistry Council en Plastics Europe. Die hadden driftig gelobbyd om een plasticverdrag te beperken tot afvalverwerking en recycling, analoog aan de manier waarop ze in de aanloop naar ‘Parijs’ probeerden bindende klimaatafspraken te torpederen.

De tijdgeest lijkt zich echter te laten gelden. Een deel van het bedrijfsleven heeft het licht gezien. Bedrijven als Coca-Cola en PepsiCo spraken zich recent uit voor een verreikend verdrag, en een internationale Ipsos-peiling liet zien dat meer dan 70 procent van de mensen een verbod wil op wegwerpplastic.

Milieu-organisaties zijn opgetogen. ‘Dit is het meest ambitieuze besluit van de Unea sinds het internationale verdrag uit 1989 om de ozonlaag te beschermen’, liet het Wereld Natuur Fonds (WWF) weten. Greenpeace sprak van ‘een grote, stoutmoedige stap om een einde te maken aan plasticvervuiling’. De hoop is dat de VN-lidstaten het verdrag in 2024 kunnen ratificeren. Een intergouvernementele commissie gaat nu de details uitwerken.