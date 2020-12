VN sluiten akkoord met Ethiopië over hulp aan ontheemden in Tigray

Ethiopiërs die zijn gevlucht voor het geweld in de conflictregio Tigray bivakkeren in een opvangkamp in Gedaref in het zuidoosten van Soedan. Beeld Yasuyoshi Chiba / AFP

De VN maakten het akkoord met de Ethiopische regering woensdag bekend. Onduidelijk is nog wanneer hulpmiddelen daadwerkelijk richting Tigray gaan. Eerst wordt de situatie in de regio in kaart gebracht, aldus de VN.

De Ethiopische regering heeft humanitaire hulp aan het ongeveer 6 miljoen mensen tellende Tigray tegengehouden sinds er een maand geleden een gewapend conflict uitbrak. Het Ethiopische leger begon toen een offensief tegen strijders van het regionale bestuur van Tigray. De centrale regering en het regiobestuur erkennen elkaars gezag al een tijd niet meer.

Haast niks meer te eten

De weigering om hulp tot Tigray toe te laten kwam Ethiopië in de afgelopen periode op flinke kritiek te staan. Volgens de VN is er in Tigray haast niks meer te eten voor de bijna 100.000 vluchtelingen die in opvangkampen nabij de grens met Eritrea verblijven. Deze vluchtelingen stammen uit een eerder conflict. In totaal zouden er in Tigray nu ongeveer een miljoen mensen ontheemd zijn. Communicatie verloopt in delen van de regio nog steeds moeilijk, omdat telefoon- en internetverbindingen worden geblokkeerd.

Als er binnenkort hulp op gang komt, gaat die waarschijnlijk eerst naar de delen van Tigray waar de centrale regering het nu voor het zeggen heeft. In andere delen van de regio levert het regeringsleger mogelijk nog slag met de Tigrese strijders, en de regering heeft duidelijk gemaakt dat het daarbij geen pottenkijkers duldt. Afgelopen weekeinde claimde de Ethiopische premier Abiy Ahmed de inname van de hoofdstad van Tigray, Mekelle. De hoogste machthebber van Tigray, Debretsion Gebremichael, zei op zijn beurt dat hij buiten de stad verder zal vechten.

Het Rode Kruis is er bij uitzondering wel in geslaagd om in Tigray hulp te bieden aan de burgerbevolking. Volgens een zondag uitgebrachte verklaring van het Rode Kruis kampt het ziekenhuis in de stad Mekelle met een ‘toevloed’ aan gewonden en met een tekort aan antibiotica, pijnstillers en zelfs lijkzakken. Aantallen doden en gewonden wilde het Rode Kruis echter niet noemen.