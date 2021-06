VN-rapporteurs kritisch over ‘wegjagen’ van armlastige huurders uit wijk in Rotterdam

Buurtbewoners protesteren voor het behoud van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

De 535 sociale huurwoningen die de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid vormen, worden op dit moment tegen de vlakte gewerkt door de noodlijdende woningcorporatie Vestia. Doel is om de buurt ‘diverser’ te maken. In de praktijk betekent dat: er worden minder (374) maar grotere woningen teruggebouwd, waarvan maar 137 in de sociale sector vallen. Het merendeel van de woningen wordt onbetaalbaar voor de oude bewoners, die zich dan ook lang tevergeefs tegen de sloop verzet hebben.

Nu krijgen ze steun uit onverwachte hoek. Het Rotterdamse woningbeleid is vijf rapporteurs van de VN ter ore gekomen, en zij zijn in de pen geklommen. De rapporteurs op het gebied van huisvesting, ontwikkeling, armoede, rechten van minderheden en migranten schreven in april, bij de start van de sloop, een waarschuwingsbrief aan het kabinet. Die brief is via het AD Rotterdams Dagblad vrijdag naar buiten gekomen.

De kritiek van de VN-rapporteurs is niet mals. De speciale rapporteurs maken zich zorgen over de Rotterdammers die door de sloop op straat komen te staan en mogelijk dakloos worden. Vestia zou het bouwproject overhaast uitvoeren terwijl het tekort aan sociale huurwoningen in de stad alleen maar groeit. De bewoners van de Tweebosbuurt zijn volgens de rapporteurs de buurt uitgejaagd zonder dat zij op een fatsoenlijke manier aan een nieuwe woning geholpen zijn. Ook suggereren de VN-rapporteurs dat het project van Vestia niet is ingegeven door het streven naar betere huisvesting, maar zuiver door financieel gewin.

De gemeente en Vestia herkennen zich niet in de brief van de VN-rapporteurs. Beeld Arie Kievit

Daarmee schenden Vestia en de gemeente Rotterdam mogelijk het internationale recht op behoorlijke huisvesting. Bovendien heeft het sloop- en herbouwproject ‘discriminatoire eigenschappen’, schrijven de rapporteurs. In de Tweebosbuurt wonen veel Nederlanders met een migratie-achtergrond. Door de sloop worden zij disproportioneel hard getroffen. Daarbij zijn hun huurrechten geschonden: de bewoners van de buurt kregen de sloop als een voldongen feit gepresenteerd door de woningcorporatie, terwijl de gemeenteraad zich er toen nog over moest uitspreken.

Het bouwen van duurdere woningen in achtergestelde buurten is een tactiek die de gemeente Rotterdam ook in andere buurten toepast. De gemeente en Vestia stellen in een reactie zich niet te herkennen in de brief, omdat die gebaseerd zou zijn op ‘onvolledige informatie en feitelijke onjuistheden’. De Rotterdamse wethouder Bas Kurvers stelt in het AD Rotterdams Dagblad dat de VN alleen vragen stelt maar ‘geen onderzoek heeft gedaan’.

Bewoners van de Tweebosbuurt eisen een diepgravend onderzoek van de gemeente. Vier partijen in de Rotterdamse gemeenteraad (SP, Partij voor de Dieren, Nida en 50Plus) hebben een raadsdebat aangevraagd over de brief van de VN-rapporteurs.