VN-rapport: nieuwe klimaatplannen voor top in Glasgow nog zwaar onvoldoende

China is een van de meest vervuilende landen ter wereld, maar heeft beloofd zijn uitstoot in 2060 tot nul te brengen. Beeld AFP

Dat bleek vrijdag uit een voortgangsrapportage van de Verenigde Naties in aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow in november dit jaar. Veel landen, waaronder mega-uitstoters als China, India en de Verenigde Staten, misten de deadline van 31 december om hun nieuwe reductieplannen in te dienen.

De toezeggingen die landen tot nu toe deden zijn net genoeg om de mondiale uitstoot van broeikasgassen in 2030 circa 1 procent lager te doen uitvallen dan die in 2010. Als de wereld de Parijse doelen wil halen - een maximale opwarming van 2 graden of liever nog 1,5 graad in 2100 - moet de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent omlaag. Op dit moment koerst de wereld af op een rampzalige opwarming van 3 tot 4 graden.

Radicaler en transformatiever

‘Wij zijn nog heel, heel ver van waar we moeten zijn’, zei Patricia Espinosa, de klimaatchef van de VN vrijdag. ‘Wat we op tafel moeten leggen moet veel radicaler en transformatiever zijn dan alles wat we tot nu toe hebben gedaan.’ VN-secretaris-generaal António Guterres kwalificeerde het rapport als een ‘code rood voor de planeet’.

Wel hebben nu al 120 landen, waaronder de VS en China, de twee grootste vervuilers, beloofd hun uitstoot van broeikasgassen in 2050 (2060 voor China) helemaal tot nul te zullen terugbrengen. Maar het is volgens Guterres cruciaal dat die mooie plannen ook in concrete stappen worden vertaald die al op korte termijn vrucht afwerpen.

De VN-klimaattop in Glasgow (COP26) had eind vorig jaar moeten worden gehouden, maar moest vanwege de coronacrisis een jaar worden uitgesteld. De top is cruciaal omdat het conform het klimaatverdrag de eerste gelegenheid is dat de klimaatplannen die landen in 2015 in Parijs indienden, formeel kunnen worden aangescherpt. Dit is nodig om de doelstellingen van Parijs nog enigszins in zicht te houden.