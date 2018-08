VN-rapport: Leger Myanmar moet voor genocide worden vervolgd na misdaden tegen Rohingya

Gevluchte Rohingya kijken vanaf een heuveltop naast een opvangkamp in Bangladesh naar rookwolken boven een afgebrand dorp in Myanmar. Foto Masfiqur Sohan

Ook de burgerregering van Aung San Suu Kyi treft blaam, aldus de VN-commissie in het maandag in Genève verschenen rapport. De regering heeft veel te weinig gedaan om de Rohingya en andere religieuze en etnische minderheden in de Myanmarese deelstaten Rakhine, Kachin en Shan State tegen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door het leger te beschermen.

Ook liet de burgerregering toe dat er grootschalig aan haatzaaierij tegen de Rohingya werd gedaan, onder meer op internet, en dat er belastende documenten werden vernietigd. Op die manier heeft de regering volgens de commissie een bijdrage geleverd aan de misdaden van het leger.

Een jaar geleden voerde het Myanmarese leger massale vergeldingsacties uit in de deelstaat Rakhine na aanvallen van het Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) op een dertigtal politieposten en een militaire basis. Meer dan 700 duizend Rohingya vluchtten naar buurland Bangladesh, waar zij onder kommervolle omstandigheden nog steeds in vluchtelingenkampen verblijven.

Rohingya komen in Bangladesh aan na het oversteken van de rivier Naf, die de grens markeert tussen het zuidwesten van Myanmar en het oosten van Bangladesh. Foto Reuters

De VN-commissie noemt de militaire campagne, waarbij volgens haar tienduizend Rohingya werden gedood, ‘volledig disproportioneel in relatie tot bestaande bedreigingen van de veiligheid’. Ze beveelt aan dat de opperbevelhebber, stafchef Min Aung Hlaing, en vijf andere hoge generaals worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Massale moordpartijen en verkrachtingen

Het gaat bij die misdaden onder meer om massale moordpartijen en verkrachtingen, ook van kinderen, en het afbranden van honderden dorpen. ‘De misdaden in Rakhine State en de wijze waarop ze werden gepleegd, lijken in aard, ernst en reikwijdte op misdaden in andere situaties op grond waarvan genocidaal oogmerk kon werden vastgesteld’, schrijft de UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar in haar rapport.

De VN definieert genocide als handelingen die bedoeld zijn om een nationale, etnische, raciale of religieuze bevolkingsgroep geheel of gedeeltelijk te vernietigen. De karakterisering wordt in het internationaal recht zelden gebruikt. Recent gebeurde dat vanwege moordpartijen in Bosnië (Srebrenica) en Soedan (Darfur). Ook het geweld van Islamitische Staat tegen de minderheid van de Yazidi’s in Irak en Syrië werd als genocide gekwalificeerd.

De driehoofdige commissie deed haar werk onder een mandaat van de Mensenrechtenraad van de VN in Genève, en werd een half jaar voor de verdrijving van de Rohingya ingesteld. Ze baseert haar conclusies onder meer op honderden ooggetuigenverslagen en satellietbeelden. Toegang tot Myanmar en de deelstaat Rakhine werd niet toegestaan. De commissie wordt geleid door de voormalige Indonesische minister van Justitie Marzuki Darusman.

Facebook verwijdert accounts Ongeveer twintig belangrijke mensen en organisaties in Myanmar kunnen voorlopig niet meer op Facebook. Hun accounts zijn maandag verwijderd omdat ze ‘haat en misinformatie’ verspreiden. Het gaat onder meer om Min Aung Hlaing, opperbevelhebber van het leger van Myanmar. Volgens het VN-rapport zou hij moeten worden vervolgd voor bloedbaden tegen de Rohingya-minderheid. Ook de tv-zender van de strijdkrachten, Myawady, is niet meer welkom op Facebook. ‘We willen voorkomen dat ze onze diensten gebruiken om etnische en religieuze spanningen aan te wakkeren’, schrijft Facebook.