VN-rapport: leger Israël schoot onnodig met scherp op betogers in Gaza

Kinderen en gehandicapten

De onafhankelijke onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad heeft ‘goede gronden te geloven’ dat Israëlische scherpschutters ‘met opzet’ hebben geschoten op kinderen, gehandicapten en journalisten.

In het rapport wordt van een groot aantal betogers gedetailleerd beschreven hoe ze zijn gedood of gewond geraakt, en wat ze deden op het moment van de beschieting. Velen bevonden zich op grote afstand van het hek en vormden geen directe bedreiging voor de Israëlische soldaten.

- Nasser Mosabeh (11) uit Khan Younis werd op 28 september 2018 in zijn achterhoofd geschoten terwijl hij op 250 meter van het afscheidingshek stond. Hij stierf dezelfde dag.

- Fadi Abu Salmi (29) uit Khan Younis zat in een rolstoel op 300 meter van het hek. In 2008 waren zijn beide benen geamputeerd na een Israëlische luchtaanval. Op 14 mei 2018 schoot een scherpschutter hem in de borst. Hij was op slag dood.

- Mohammad Ajouri (17), student lichamelijke oefening, werd in zijn rechterbeen geschoten terwijl hij op 300 meter van het hek uien uitdeelde aan betogers die last hadden van het traangas. Het been moest worden afgezet.

- Yousef Kronz (19), student journalistiek, werd in zijn rechterbeen geschoten terwijl hij de betoging op 800 meter van het hek fotografeerde. Hij droeg een blauw vest met ‘Pers’. Het been moest worden afgezet.

- Ahmad Abu Tyoor (16) uit Rafah werd geraakt in de aorta terwijl hij een traditionele Palestijnse dans uitvoerde op 15 meter van het hek, zijn handen in de lucht. Hij stierf de volgende dag.