VN-organisatie: Parijs halen kan nog met ‘groen herstel’, maar dan moeten regeringen wel doorpakken

Een vrijwel lege A1 bij Muiden in maart, tijdens het hoogtepunt van de eerste coronagolf. Beeld EPA

De uitbraak van covid-19 zorgt dit jaar al voor een forse dip in de uitstoot van broeikasgassen. Door die pandemie daalt de uitstoot dit jaar met 7 procent, maar op termijn – tot 2050 – valt die klimatologische meevaller weg in de foutenmarge. De wereld koerst nog steeds af op een temperatuurstijging van 3 graden aan het eind van deze eeuw.

Maar de onverwachte daling van de emissies dit jaar biedt wel een kans, schrijft de VN-organisatie voor het milieu Unep. En dat is die van het ‘groene herstel’ na corona. Regeringen zouden snel plannen moeten maken om niet de ‘oude economie’ te herstellen, maar om zo veel mogelijk emissieloze activiteiten te plannen en die ook supersnel uit te voeren.

Daarbij moeten regeringen komen met nieuwe beloftes om emissies helemaal uit te bannen, om ze vervolgens nog uit te voeren ook. Daartoe moet een einde komen aan de (fiscale) subsidies voor fossiele brandstoffen en in plaats daarvan moeten oplossingen zonder uitstoot (bijvoorbeeld zon en wind) gesteund worden.

In het jaarlijkse ‘Gap Report’ geeft Unep inzicht in de stand van zaken wat betreft de broeikasgassen. Het Planbureau voor de Leefomgeving werkte mee aan dat rapport. Het woord gap slaat in dit geval op de achterstand die de wereld heeft op het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Daar spraken 195 landen in 2015 af dat ze de uitstoot van broeikasgassen zo ver zouden beperken dat het klimaat niet verder opwarmt dan 2 graden Celsius, liefst zelfs maar 1,5 graden.

Wensdenken

Het gat tussen het wensdenken van Parijs en de werkelijkheid is onverminderd groot, volgens Unep. Sinds 2010 groeide de uitstoot van broeikasgas steeds veel te hard, met gemiddeld 1,4 procent waar een daling nodig was geweest. In 2019 was zelfs sprake van een forse versnelling, de uitstoot nam met 2,6 procent toe, voor een belangrijk deel dankzij de enorme bosbranden in dat jaar.

Is het dan allemaal hopeloos? Unep perst toch nog een sprankje hoop uit de klap door de coronacrisis. De uitstoot daalt dit jaar 7 procent, vooral doordat het vliegverkeer maandenlang stillag en wegverkeer (tijdelijk) sterk verminderde. Dat levert op zich nauwelijks minder temperatuurstijging op: in 2050 slechts 0,01 graad.

Maar als regeringen besluiten om economisch herstel op een groene manier te stimuleren kan de emissie van broeikasgas in 2030 25 procent lager uitkomen dan zonder covid verwacht was. Beloftes aangaande emissieverlagingen, inclusief beloftes over het moment waarop ze de 0 gaan bereiken, moeten daarbij onverdroten uitgevoerd worden. Alleen dan, zo schrijft Unep, zouden de emissies in 2050 niet uitkomen op jaarlijks 59 miljard ton, maar op 44 miljard ton.