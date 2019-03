VN onderzoeken bloedbad in Malinees dorpje; bij aanslag op gemeenschap Fulani-herders kwamen 157 burgers om

President van Mali Ibrahim Boubacar Keita overziet de geruïneerde huizen in Ogossagou. Foto is afkomstig van de Malinese presidentiële communicatie en PR-afdeling, genomen op 23 maart. Beeld AFP

De aanslag die gepleegd werd door jagers van het zogenoemde Dogon-volk, is een van de dodelijkste in de afgelopen jaren in het door etnisch en religieus geweld verscheurde Mali. Volgens de aanklager van het Internationaal Strafhof, Fatou Bensouda, valt de aanslag mogelijk onder de jurisprudentie van het Internationaal Strafhof (ICC), omdat het gaat om misdaden tegen de menselijkheid.

Mali is verstrikt in een spiraal van geweld die in toenemende mate verscherpt is langs etnische lijnen. De Dogon-jagers zouden de Fulani-herders (ook wel Peul genoemd) hebben aangevallen omdat ze ervan worden verdacht jihadisten te herbergen. De Malinese president Ibrahim Boubacar Keita heeft als reactie een groep van Dogon-strijders, Dan Na Amassagou, verboden maar de leider van deze groep ontkent elke betrokkenheid. Volgens een woordvoerder van Dan Na Amassagou zitten Fulani-jihadisten zelf achter de aanval. Ook verwijt de zegsman de regering de Dogon onvoldoende te beschermen tegen geweld, waardoor de groep genoodzaakt is zichzelf te beschermen.

Kalifaat

De regering in Mali heeft zijn gezag verloren nadat deze in 2012 omver werd geworpen door moslimextremisten uit het noorden. Islamisten en uit Libië teruggekeerde zwaarbewapende Toeareg-huurlingen hadden daar het kalifaat uitgeroepen. De opstand werd neergeslagen door Frankrijk maar de rust keerde nooit meer terug en in grote delen van het land heerst wetteloosheid. Ondanks de 12 duizend-koppige VN-Vredesmissie Minusma en de aanwezigheid van duizenden Franse militairen neemt de onveiligheid alleen maar toe.

De buitenlandse troepen in Mali worden permanent bedreigd door aan Al Qaida verbonden terreurorganisaties. Bovendien lijken steeds meer IS-strijders (die na Libië een nieuw onderkomen hebben gezocht) zich bij de jihadistische groeperingen te voegen. Ook in buurlanden Burkina Faso en Niger neemt het etnisch en religieus geweld toe door de vermenging van zwaarbewapende islamitische strijders met traditionele rivaliserende etnische groeperingen.