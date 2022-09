VN: mensenrechtenschendingen Xinjiang mogelijk misdaden tegen menselijkheid

Michelle Bachelet, vertrekkend chef mensenrechten bij de VN. Beeld AFP

Op het laatste nippertje maakte Bachelet woensdag aan het einde van haar laatste werkdag bij de VN het langverwachte rapport over de situatie van Oeigoeren en andere islamitische minderheden in het uiterste westen van China openbaar. In Xinjiang zijn volgens eerdere schattingen van de VN in de periode 2017 tot 2019 meer dan een miljoen mensen onderworpen aan een of andere vorm van detentie.

Dat gebeurt in zogenaamde ‘trainingscentra’, een Chinees eufemisme voor heropvoedingskampen, maar ook in reguliere detentiecentra en gevangenissen. In Xinjiang zijn decennia uitbarstingen van etnisch geweld van Oeigoeren tegen de Han-Chinese dominantie van het gebied, dat Oeigoeren als hun thuisland zien. Sporadische, amateuristische aanslagen werden na 2008 professioneler en dodelijker en beperkten zich niet meer tot de provincie Xinjiang. Daarop heeft Beijing een ongekend harde anti-terrorismecampagne ingezet.

Zware druk van China

De Chinese regering heeft Bachelets kantoor maandenlang onder zware druk gezet het rapport niet te publiceren, acties die de sterk toegenomen invloed van China binnen de VN illustreerden. Tegelijkertijd werd Bachelet aangevallen door activisten en mensenrechtenorganisaties, die haar van een zachte houding jegens Beijing beschuldigden omdat het rapport zo lang niet werd openbaar gemaakt.

Tot teleurstelling van met name Oeigoerse activisten gaat Bachelet niet zover de situatie in Xinjiang te bestempelen tot genocide, iets wat verschillende westerse parlementen en de Amerikaanse regering wel hebben gedaan. De conclusies zijn echter beslist niet mals voor de Chinese staat. Bachelet slaat alarm over de ‘willekeurige en discriminerende detentie’ waar Oeigoeren en andere moslims in Xinjiang aan worden onderworpen op een manier die deze minderheden ontdoet van hun 'fundamentele rechten.’ Hier is mogelijk sprake van misdaden tegen de menselijkheid, aldus Bachelet.

‘Deze vernietigende bevindingen verklaren waarom Bejing zich met hand en tand vocht om publicatie van dit rapport te voorkomen,’ aldus Sophie Richardson, China-specialist van de mensenrechtenorganisatie Human Right Watch op Twitter.

Ondanks dat Beijing na jarenlang weigeren en traineren Bachelet in mei dit jaar toestond een bezoek aan Xinjiang te brengen, dat werd bekritiseerd wegens het gebrek aan mogelijkheden onafhankelijk onderzoek in Xinjiang te doen, krijgt informatie van Oeigoeren die in heropvoedingskampen hebben gezeten ruim baan in het rapport.

Bachelet schrijft bovendien dat er geen reden is te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de vele getuigenissen over verkrachtingen, mishandeling en ‘patronen van marteling’. Hetzelfde geldt voor de informatie die door Beijing verketterde activisten de afgelopen jaren naar boven haalden over het systeem van overheidsrepressie, indringende surveillance, vormen van onvrijwillige tewerkstelling en het buitensporig hoge aantal mensen dat in Xinjiang tijdens de staatscampagne tegen religieus extremisme en terrorisme tot zware gevangenisstraffen is veroordeeld.

Intimidatie in het buitenland

Bachelet vraagt tevens aandacht voor de manier waarop de Chinese staat slachtoffers, hun familieleden en activisten in het buitenland intimideert. Ze hekelt de manier waarop de Chinese staat Oeigoeren die hun eigen ervaringen met marteling en verkrachting naar buiten brengen openlijk beschadigt met zeer persoonlijke aanvallen. Zo zijn Oeigoerse vrouwen die vertelden over gedwongen sterilisatie en seksueel geweld in detentie met naam en toenaam in de Chinese staatsmedia afgeschilderd als onzedige karakters die in het verleden werden behandeld voor seksueel overdraagbare aandoeningen.

De Chinese overheid wijst alle beschuldigingen ten aanzien van het Xinjiang-beleid steevast af als ‘leugens’ en herhaalt dat standpunt in een apart aan het rapport toegevoegde bijlage. ‘Gebaseerd op disinformatie (...) van anti-China-krachten en vanuit een vermoeden van schuld, vervormt deze zogeheten ‘beoordeling’ China’s wetten en beleid, besmeurt en belastert het China moedwillig en (...) ondermijnt de geloofwaardigheid van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten,’ aldus de Chinese reactie.