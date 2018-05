VN: Israël heeft geen enkele reden om met scherp te schieten op ongewapende Palestijnen

Het VN-mensenrechtenbureau en diverse landen hebben dinsdag het gebruik van scherpe munitie tegen Palestijnse betogers in Gaza fel veroordeeld. Israël en de Palestijnen zetten zich schrap voor een nieuwe geweldsgolf vanwege het 70-jarig bestaan dinsdag van Israël. De Palestijnen gingen in staking uit protest tegen de dood van zestig demonstranten een dag eerder in Gaza.

Palestijnen rouwen bij het lichaam van een man die werd gedood bij de grens tussen Gaza en Israël. Foto AFP

Het mensenrechtenbureau van de VN in Genève sprak van ‘verschrikkelijk dodelijk geweld’ dat maandag door het leger werd gebruikt in Gaza. Volgens de VN heeft Israël het recht om zich te verdedigen maar vormt het oprukken van ongewapende demonstranten naar het hek langs de grens geen rechtvaardiging om met scherp te schieten, onder andere door legersluipschutters.

Het VN-bureau zei zich grote zorgen te maken over het optreden van het leger vandaag. 'Het internationale recht wordt keer op keer geschonden', aldus woordvoerder Rupert Colville. 'Het lijkt erop dat iedereen kan worden doodgeschoten of kan worden verwond: vrouwen, kinderen, journalisten, hulpverleners, omstanders.' Volgens hem moet Israël alleen geweld gebruiken als het niet anders kan. Colville: 'Als mensen een hek naderen, arresteer ze.'

Turkije vroeg de Israëlische ambassadeur in Ankara om het land 'voor enige tijd' te verlaten. Ierland volgde het voorbeeld van diverse andere landen en riep de Israëlische ambassadeur dinsdag op het matje. Dublin zei ‘geschokt en verbijsterd’ te zijn over het Israëlische geweld. Duitsland en België riepen, net als de VN, op tot een onafhankelijk onderzoek naar de Israëlische handelswijze. 'Het is verschrikkelijk dat zoveel mensen hun leven hebben verloren, onder wie minderjarigen', aldus de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert.

De Belgische premier Michel zei verontwaardigd te zijn. 'Dit geweld is onacceptabel', aldus de premier. 'Er is een duidelijk gebrek aan proportionaliteit.' Michel wil dat de kwestie woensdag wordt besproken op de EU-top in Sofia.

Israëlische soldaten kijken vlakbij de grens met Gaza naar een brand in een veld veroorzaakt door Palestijnse vliegers. Foto AFP

Eerste protesten

In Jeruzalem waren drieduizend agenten op de been om gewelddadige demonstraties te voorkomen. Aan het begin van de middag kwam het in Gaza en op de Westbank al tot de eerste protesten. In Gaza gooiden Palestijnse demonstranten met stenen naar Israëlische militairen langs de grens. In Bethlehem en Ramallah, op de Westbank, gingen honderden mensen de straat op. In Gaza-Stad gingen duizenden inwoners de straat op om de zestig doden die maandag vielen, te begraven.

Het is nog onduidelijk of de protesten in Gaza net zo massaal zullen zijn als maandag, toen volgens Israël zo’n 40 duizend Palestijnen bij het hek langs de grens demonstreerden. De organisatoren van de protesten zeiden dat de animo mogelijk minder zal zijn vanwege de begrafenissen. Op een na werden alle dodelijke slachtoffers neergeschoten door het Israëlische leger. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid liep de helft van de 2.700 gewonden schotwonden op. Zo’n 130 gewonden zijn er ernstig aan toe.

Een familielid draagt het lichaam van de acht maanden jonge Layila al-Ghandour, die volgens diverse berichten maandag stierf na het inademen van traangas dat door het Israëlische leger werd afgeschoten. Foto EPA

Veiligheidsraad

Op verzoek van Koeweit buigt de Veiligheidsraad van de VN zich dinsdag over het geweld. Veel lidstaten willen een onafhankelijk onderzoek naar het geweld. Volgens diplomaten kon er maandag geen overeenstemming worden bereikt, mede door verzet van de VS, over een gemeenschappelijke verklaring waarin ‘verontwaardiging en verdriet’ werd uitgesproken over de vele doden. Het Witte Huis schaarde zich maandag achter Israël dat verklaarde dat de soldaten langs de grens uit zelfverdediging handelden.

Volgens Jeruzalem maakten leden van de radicale Palestijnse organisatie Hamas die Gaza bestuurt, gebruik van de demonstraties om aanvallen uit te voeren op het leger. Het Israëlische leger zei dinsdag dat de luchtmacht elf ‘terreurdoelwitten’ had aangevallen op een basis van Hamas. Ook namen tanks twee militaire posten van de organisatie onder vuur. Volgens het leger werden soldaten maandag ook beschoten vanuit Gaza en werden er tien bommen gebruikt om militairen te treffen.

Verlichten

Egypte probeerde de afgelopen dagen een einde te maken aan de wekelijkse protesten langs de grens. Leiders van Hamas werden naar Caïro gesommeerd voor gesprekken. Egypte zou bereid zijn geweest om de elf jaar oude blokkade van Gaza te verlichten. Israël en Egypte stelden de blokkade in 2007 in nadat Hamas de macht had gegrepen in het gebied. Sinds maart leidde Hamas wekelijkse protesten langs de grens om een einde van de blokkade te bewerkstelligen.