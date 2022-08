VN-inspecteurs zijn op weg naar kerncentrale Zaporizja. Wat kunnen en mogen ze daar doen?

De veertien inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap die maandag naar de kerncentrale bij Zaporizja zijn vertrokken. Beeld AFP

Waarom gaan de IAEA-inspecteurs naar Zaporizja?

In maart, vlak na het begin van de invasie, bezette Rusland de grootste Europese kerncentrale bij de Oost-Oekraïense stad Zaporizja. Russische militairen maakten van de centrale een legerbasis door er in juli raketwerpers te installeren. Naar verluidt zijn er vijfhonderd Russische soldaten gevestigd.

Oekraïne beschuldigt Rusland van het aanvallen van omliggende steden, al wordt dat door Rusland ontkend. Terugvechten is lastig vanwege de dreigende gevolgen van het raken van de kerncentrale, hoewel Rusland op zijn beurt Oekraïne daar wel van beschuldigt (wat Oekraïne weer ontkent).

Feit is dat de regio rond de kerncentrale de afgelopen weken is uitgegroeid tot een brandhaard in de oorlog en het toneel is van branden en explosies. Op het dieptepunt werden in één nacht 120 raketaanvallen waargenomen. Maandag stelden Russische autoriteiten een gewapende drone te hebben neergehaald, en dat het dak van de kerncentrale door Oekraïense beschietingen beschadigd is geraakt.

De Verenigde Naties vroegen Rusland de regio te demilitariseren, maar daar wil Rusland niet aan. Na lang aandringen en tussenkomst van de Franse president Macron ging Poetin akkoord met toelaten van IAEA-inspecteurs.

De kerncentrale bij Zaporizja. Beeld Getty

Wat is het gevaar van de gevechten bij de kerncentrale?

De centrale bij Zaporizja is tamelijk modern en met muren van 1,75 meter dik behoorlijk beschermd. De kans op explosies of brand binnen in de kerncentrale is daarom beperkt.

Een groter risico is volgens experts wanneer de kerncentrale door de gevechten afgesloten blijft van het Oekraïense stroomnet. Uit voorzorg sloot Rusland de centrale vorige week al van het net af, vanwege een brand in de nabije omgeving. Als ook de noodaggregaten dan door hun diesel heen zijn, kunnen de reactoren niet langer gekoeld worden. Daardoor ontstaat een zeer groot risico dat de kernbrandstof gaat smelten en radioactiviteit vrijkomt. Oekraïense autoriteiten zijn al begonnen met het uitdelen van speciale medicijnen, die de kans op kanker door radioactiviteit verkleinen, aan omwonenden.

Inwoners van Zaporizja (rechts) halen medicijnen die de kans op kanker door radioactiviteit verkleinen. Beeld Reuters

Wat gaan de inspecteurs doen in Zaporizja?

De VN-delegatie is maandagochtend vanaf Wenen vertrokken en komt later deze week aan. De VN willen niks kwijt over de exacte reisroute en werkzaamheden van de inspecteurs.

Hoewel Rusland een veilige doorgang heeft beloofd, is het nog de vraag in hoeverre de delegatie de centrale veilig weet te bereiken en toegang krijgt van Russische militairen. De door Rusland benoemde gouverneur van Zaporizja, Jevhen Balytsky, zei in een tv-interview vorige week niets van de VN-delegatie te verwachten, omdat ze ‘in de broekzak van de VS’ zitten.

Maar het werk van de inspecteurs kan ook in het belang van Rusland werken. Volgens de VN is de kennis over kernenergie bij de aanwezige soldaten beperkt. Radioactieve straling kan, afhankelijk van de wind, ook in Rusland en door Rusland bezette gebieden terechtkomen.

Rusland stelt dat beveiligingssystemen beschadigd zijn geraakt bij Oekraïense aanvallen. De inspecteurs zullen deze systemen controleren en zo nodig herstellen. Bovendien kunnen ze inschatten hoeveel diesel er nog is voor noodsystemen en zo nodig meer diesel laten aanvoeren.

Bovendien, zo meldde The New York Times zaterdag, heeft Rusland inspraak gehad bij de samenstelling van het IAEA-team. Tussen de dertien experts die met de Argentijnse directeur Rafael Grossi meereizen, zitten geen Amerikanen of Britten, maar wel experts uit Servië en China, landen die zich niet uitspreken tegen de oorlog. Tegelijkertijd zijn er ook experts uit pro-Oekraïnelanden als Polen, Litouwen, Italië en Frankrijk mee.

Hoe functioneert de centrale momenteel?

Er zijn nog slechts twee kernreactoren actief, de andere vier zijn uitgeschakeld door de Oekraïense medewerkers die de centrale nog altijd draaiende houden. Aan de BBC vertellen twee medewerkers dat ze min of meer worden gegijzeld door de Russen, die hen voortdurend onder schot houden. Ze mogen Zaporizja niet verlaten.

Dezelfde medewerkers waarschuwen ervoor dat Rusland van plan is de centrale definitief van het Oekraïense elektriciteitsnetwerk af te halen en de stroom naar de Krim te laten gaan. Inlichtingendiensten signaleerden eerder hetzelfde voornemen.