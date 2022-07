VN: India telt volgend jaar meer inwoners dan China

Een markt in Mumbai. Volgens nieuwe prognoses van de Verenigde Naties passeert India koploper China in 2023 als land met de meeste inwoners ter wereld. Beeld Hindustan Times via Getty Images

VN: bevolking India in 2023 al de grootste, wereld telt dit jaar al 8 miljard inwoners

India is volgend jaar het land met de meeste inwoners ter wereld. Volgens nieuwe prognoses van de Verenigde Naties passeert India de huidige koploper China al in 2023, vier jaar eerder dan verwacht.

Beide landen tellen momenteel ruim 1,4 miljard inwoners. China verwacht dat zijn bevolking vanaf volgend jaar sterk gaat krimpen. Het land heeft één van de laagste geboortecijfers ter wereld: gemiddeld krijgt een Chinese vrouw 1,2 kinderen. In India is dat 2,2, wereldwijd 2,5.

Het aantal kinderen per moeder wereldwijd is sterk afgenomen sinds de jaren zeventig. De VN verwacht daarom dat de bevolkingsgroei op den duur afremt. Wel blijven mensen langer leven. De wereldbevolking zal daardoor enigszins vergrijzen.

Verwacht wordt dat de wereldbevolking half november boven de 8 miljard uitkomt. In 2030 staat de teller op 8,5 miljard, in 2050 op 9,7 miljard wereldbewoners. De groei komt vooral van sub-Sahara Afrika en Centraal- en Zuid-Azië.

Inwonertal Nederland groeit relatief snel: het CBS voorziet 18,5 miljoen inwoners in 2030

De Nederlandse bevolking groeit sneller die die van de meeste andere Europese landen. In 2021 telde Nederland 5,5 procent meer inwoners dan in 2010. De bevolking van Europese Unie als geheel (exclusief het uitgetreden Verenigd Koninkrijk) groeide met 1,3 procent.

Nederland telt nu 17,7 miljoen inwoners. In 2030 zijn dat er waarschijnlijk 18,5 miljoen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld krijgt een Nederlandse vrouw 1,54 kinderen, iets meer dan het EU-gemiddelde van 1,5. Het geboortecijfer is het hoogste in Frankrijk (1,83) en Zweden (1,67). Desondanks groeit in het inwonertal van Frankrijk minder snel dan dat van Nederland. Dit komt door minder immigratie.