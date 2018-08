VN-hulpcoördinator waarschuwt Veiligheidsraad: ‘Humanitaire ramp dreigt in noorden Syrië’

In de Syrische provincie Idlib dreigt ‘een humanitaire noodtoestand op een schaal die we nog niet eerder hebben gezien’ in de zeven jaar oude Syrische burgeroorlog. Het hoofd humanitaire operaties van de VN, John Ging, heeft dat dinsdag gezegd in de VN-Veiligheidsraad.

Een Syrische familie loopt langs Russische en Syrische soldaten, in het oosten van de provincie Idlib. Foto AFP

Een tragedie van ongekende omvang dreigt volgens hem als het Syrische leger een grootscheepse operatie begint in Idlib, de laatste Syrische provincie die nog in handen is van rebellen. Ging riep de Veiligheidsraad op ‘al het mogelijke te doen om dit te voorkomen’.

De Syrische regering treft volgens waarnemers voorbereidingen om in Idlib te doen wat ze eerder deed in andere provincies die in handen waren van de oppositie: met steun van de Russische luchtmacht de opstandelingen murw schieten om hen te dwingen zich over te geven, dan wel naar elders te vertrekken.

Veel rebellen kregen op die manier een vrije aftocht, en steeds ging dat richting Idlib. In de provincie hebben zich daardoor veel strijders verzameld, met name degenen die het minst geneigd zijn op te geven. Aan Al Qaida gelieerde groeperingen hebben onder de opstandelingen de overhand. In de provincie wonen bijna drie miljoen mensen.

Vluchtelingenstroom

Een Syrisch offensief kan een grote vluchtelingenstroom op gang brengen, in het bijzonder naar het aangrenzende Turkije. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu zei vrijdag in Moskou dat een militaire oplossing voor Idlib ‘een ramp’ zou zijn. Hij riep zijn Russische collega Sergei Lavrov op dat te voorkomen.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zei dinsdag dat het Russische leger met leiders van rebellengroepen in Idlib praat over een vredesregeling. Volgens hem wordt er gewerkt aan een vreedzame oplossing, vergelijkbaar met wat is gebeurd in de regio’s Oostelijk Ghouta en Deraa.

Ook daar werd instemming van de rebellen met een regeling afgedwongen door intensieve beschietingen door de Russische luchtmacht en het Syrische leger, en kwam de ‘vredesregeling’ neer op een vrijwel onvoorwaardelijke overgave door de rebellen.