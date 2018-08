VN en Egypte doen ‘ongekende poging’ om nieuwe Gaza-oorlog tussen Israël en Hamas te voorkomen

De VN en Egypte doen verwoede pogingen een vierde Gaza-oorlog tussen Israël en de Hamas-beweging in tien jaar te voorkomen. De afgelopen dagen beschoten Israël en Hamas elkaar intensiever dan op enig moment sinds de laatste oorlog, in de zomer van 2014.

Aan Palestijnse zijde vielen donderdag tenminste drie doden, onder wie een vrouw en haar kind van anderhalf jaar.

VN-gezant Nikolai Mladenov zei dat hij samen met de Egyptische autoriteiten ‘een ongekende poging’ doet om het opgelaaide geweld aan halt toe te roepen. Slaagt hij er niet in, ‘dan kan de situatie snel verslechteren met verwoestende gevolgen voor alle mensen’.

Hamas, dat de Gazastrook regeert, en andere gewapende groeperingen in de kustenclave hebben meer dan 150 raketten afgevuurd, waarvan slechts een deel kon worden onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem Iron Dome. Er vielen zeven gewonden. Israël voerde ongeveer evenveel luchtaanvallen uit op militaire installaties van Hamas, maar heeft volgens Palestijnse bronnen ook burgerdoelen geraakt.

Zwaardere middelen

Het leger waarschuwde dat het niet zal terugdeinzen voor zwaardere middelen als de raketaanvallen doorgaan. De inzet van grondtroepen en tanks wordt niet uitgesloten. ‘Het leger is voorbereid op een waaier aan scenario’s en volhardt in zijn missie om de burgers van Israël te beschermen’, staat in een donderdag gepubliceerde verklaring. Zegslieden in Gaza zeiden dat de raketbeschietingen pas ophouden als Israël stopt met luchtaanvallen.

Het Israëlische ‘veiligheidskabinet’ kwam onder leiding van premier Benjamin Netanyahu bijeen. Na afloop verklaarde een van de betrokken ministers, Yuval Steinitz, dat Israël geenszins gebrand is op een oorlog. Maar hij voegde eraan toe dat er geen concessies worden gedaan aan Hamas.

Een jongetje loopt door de puin in Gaza City. Foto AFP

Wapenstilstand

Wrang is dat het geweld in en om Gaza escaleert terwijl er al geruime tijd contacten gaande zijn tussen Israël en Hamas – niet rechtstreeks, maar via Egypte en de VN – over een wapenstilstand. Het was de afgelopen maanden zeer onrustig in het grensgebied tussen Israël en Gaza.

Wekelijkse demonstraties door Palestijnen, die een einde eisten aan de meer dan tien jaar durende blokkade door Israël, mondden uit in geweld. Door ingrijpen van het leger vielen meer dan 150 Palestijnse slachtoffers; één Israëlische militair werd doorgeschoten. Vanuit Gaza werden ballonnen en vliegers met brandbaar materiaal opgelaten die grote schade aanrichtten aan akkers en natuurgebied in Israël.