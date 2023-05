VN constateren ‘complete catastrofe’ in Soedan, hulpverlening in gevaar

Vluchtelingen uit Soedan komen maandag 1 mei aan in het zuiden van Egypte. Beeld ANP

De waarschuwingen kwamen aan de vooravond van het bezoek aan Soedan van Martin Griffiths, de VN-topman voor humanitaire zaken. Hij wil dinsdag proberen afspraken te maken met de twee strijdende partijen zodat hulpgoederen het land kunnen binnenkomen en worden verdeeld onder de slachtoffers van de gevechten.

Volgens Griffiths bevindt Soedan zich nu op een ‘breekpunt’. ‘De schaal en snelheid van wat zich in Soedan ontvouwt, is ongekend’, aldus de VN-baas. De hulpverlening, vooral in de hoofdstad Khartoem, heeft ernstig te lijden onder de strijd tussen het leger en strijders van de paramilitaire RSF. De VN en hulporganisaties hebben hun werkzaamheden beperkt of zelfs stopgezet vanwege de onveilige situatie. Zo kwamen diverse hulpverleners om het leven toen de gevechten losbraken.

Al meer dan twee weken is Soedan het toneel van zware gevechten, waarbij meer dan vijfhonderd doden zijn gevallen. Het leger, onder leiding van generaal Abdel Fattah al-Burhan, probeert de macht te breken van de RSF, dat geleid wordt door Mohamed Hamdan ‘Hemeti’ Dagalo. De twee generaals werkten tot vorige maand nog samen, maar raakten in conflict omdat het RSF in het leger moet opgaan. Het leger probeert nu met aanvallen van onder andere de luchtmacht de RSF te verslaan.

Vlucht naar buurlanden

‘Dit conflict verandert de humanitaire crisis in Soedan in een complete catastrofe’, aldus Abdou Dieng, de VN-coördinator voor humanitaire zaken in het land. Hij wees erop dat de situatie nog erger dreigt te worden omdat bewoners vluchten naar regio’s waar het nog rustig is of naar de buurlanden. Tot nu toe zijn volgens de VN zo’n 73 duizend bewoners uitgeweken naar het buitenland, maar dit kan snel oplopen.

De Hoge Commissaris voor vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, zei dat er rekening mee moet worden gehouden dat meer dan 800 duizend burgers vluchten naar de zeven buurlanden. ‘Wij hopen dat het niet zover komt’, twitterde de UNHCR-topman. Voor het overgrote deel, zo’n 600 duizend, gaat het om Soedanezen.

De anderen zijn buitenlandse vluchtelingen die in Soedan wonen. Onder de landen die worden getroffen door de enorme vluchtelingenstroom is Zuid-Soedan, dat tot de onafhankelijkheid in 2011 jarenlang het toneel was van een bloedige strijd.

Onderhandelingen

Hoewel beide partijen op zondag instemden met het verlengen van de wapenstilstand met drie dagen, was Khartoem en omgeving maandag opnieuw het toneel van geweld. Net als de afgelopen dagen klonk in de hoofdstad het geluid van luchtaanvallen en geweervuur. Ooggetuigen maakten melding van plunderingen en lijken in de straten. Verwacht wordt dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger is dan de officiële cijfers.

Beide partijen claimden maandag terreinwinst te hebben geboekt in Khartoem, maar dit kon niet door onafhankelijke bronnen worden bevestigd. In de omgeving van het presidentiële paleis werd artillerievuur gehoord en urenlang gevochten, ondanks het bestand. In dit gebied wordt al sinds het begin van de strijd zware strijd geleverd.

Ook in Omdurman, dat bij Khartoem ligt, maakten ooggetuigen melding van bombardementen, vooral van de luchtmacht. Volgens VN-bronnen zouden het leger en de RSF hebben ingestemd met onderhandelingen in het buitenland, mogelijk in Saoedi-Arabië of Zuid-Soedan.