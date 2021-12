VN: Colombiaanse politie doodde zeker 28 demonstranten tijdens volksprotesten

Demonstranten en een politieagent bij een demonstratie tegen belastinghervorming in Bogota, in juni van dit jaar. Beeld AP

De organisatie ontving 63 meldingen over dodelijke slachtoffers en kon 46 gevallen verifiëren, onder wie twee politieagenten. Driekwart van de slachtoffers kwam om door kogels.

Het ruim 60 pagina’s tellende rapport, geschreven op basis van onder andere ruim zeshonderd interviews, stelt dat sprake was van ‘ernstige mensenrechtenschendingen’. Het document is een aaneenschakeling van pijnlijke conclusies over het optreden van Colombia’s ordediensten tegen grotendeels vredig protesterende burgers. De politie, en met name de beruchte oproerdienst Esmad, gebruikte meermaals ‘onnodig of disproportioneel geweld’ om vredige protesten op te breken. Op andere momenten grepen de veiligheidsdiensten niet in toen gewapende mannen in burger mensen aanvielen en het vuur openden op demonstranten.

Vanaf 28 april brak in steden in heel het land een ‘nationale staking’ uit: een volksprotest dat aanvankelijk tegen een belastinghervorming was gericht. De woede tegen hogere belastingen middenin de coronapandemie veranderde al snel in een massaal protest tegen ongelijkheid en armoede. En nadat de staat met repressie reageerde, ook tegen het politiegeweld. Jongeren uit arme wijken verschansten zich in zelfgebouwde barricades om daar de ‘eerste linie’ van het protest te vormen. Overdag kwamen op deze plekken demonstranten uit alle lagen van de samenleving samen, in de avonden vonden er de confrontaties met de politie plaats.

Economische status

Ongelijkheid is in Colombia in hoge mate geïnstitutionaliseerd. Wijken zijn gerangschikt naar economische status. Het belastingstelsel bevoorrecht de economische elite. Het beste onderwijs wordt gegeven aan private universiteiten die voor de lagere klassen niet te betalen zijn.

In de protesten vonden Colombianen uit de midden- en onderklasse elkaar in een gedeelde onvrede over een oneerlijk systeem. Mensen demonstreerden ook tegen het geweld dat vijf jaar na het vredesakkoord met de marxistische guerrillabeweging Farc nog steeds aanhoudt. Hoewel de Farc de wapens heeft ingeleverd, hebben andere gewapende groepen de macht overgenomen in de voormalige Farc-territoria.

Dit voorjaar, maar ook in 2019, stond de staat plotseling tegenover gewone burgers die op straat luidkeels kritiek uitten. Het Colombiaanse veiligheidsapparaat reageerde zoals dat gewend was uit de tijd van het gewapende conflict: met repressie. Het resultaat staat beschreven in het VN-rapport dat een ruime drie maanden na het doodbloeden van de protesten de balans opmaakt. De lijst van mistanden begaan door de politie is lang: doden, gewonden, tientallen verloren ogen, seksueel misbruik. Bovendien werden activisten ‘gecriminaliseerd en gestigmatiseed’ door de overheid en overheidgezinde media. De regering verdedigde het harde optreden door de demonstranten steevast af te schilderen als vandalen en terroristen.

‘De politie heeft niemand afgeslacht’

Het VN-rapport werd woensdag onmiddellijk afgebrand door het hoofd van Colombia’s nationale politie, schrijft CNN en Español. ‘We hebben geen enkele order gegeven tot een misdrijf’, stelde Jorge Luis Vargas tegenover de pers in hoofdstad Bogota. ‘De politie heeft niemand afgeslacht.’ De slachtofferaantallen die de VN hanteert kwamen volgens hem niet overeen met de statistieken van de politie. En niet de VN, maar het Colombiaanse Openbaar Ministerie zou dergelijk onderzoek moeten doen, stelde de politiebaas.

Ook andere overheidsfunctionarissen uitten hun onvrede over het rapport. ‘We kunnen niet toestaan dat men onze instituties en rechtstaat diskwalificeert’, zei vicepresident Marta Lucía Ramírez in een radio-interview. Toch toonde president Duque zich tijdens de demonstraties al enigszins ontvankelijk voor de kritiek. In juni kondigde hij een hervorming aan van de politie, gericht op het respecteren van mensenrechten. Ook na die belofte bleven confrontaties plaatsvinden.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond in de kop coronaprotesten, dat klopt niet, het gaat om grote volksprotesten in Colombia.