VN-chef mensenrechten uit diplomatiek haar zorgen over Oeigoeren tijdens controversieel China-bezoek

VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet en de Chinese president Xi Jinping zijn te zien op een scherm bij een winkelcentrum in Beijing. Beeld REUTERS

Het Chinabezoek van Bachelet, die twee dagen in Xinjiang doorbracht, is erg controversieel onder mensenrechtenactivisten en onder de Oeigoerse diaspora. De VN-commissaris had nauwelijks vrije toegang, kreeg door covid nog extra beperkingen opgelegd, en maakte zich zo kwetsbaar voor misbruik door de Chinese overheid voor propagandadoeleinden.

Uiterst diplomatisch

Dat risico werd duidelijk zichtbaar tijdens de persconferentie, die omwille van covid enkel online werd gehouden: Bachelet formuleerde haar kritiek op Chinese mensenrechtenschendingen in Xinjiang uiterst diplomatiek en onthield zich van een duidelijke veroordeling. In antwoord op vragen van Chinese staatsmedia ging ze wel uitvoerig in op politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten.

‘Ik walg van de Chinese vragen op deze persconferentie’, aldus Rayhan Asat, een Oeigoerse mensenrechtenadvocate die in de VS woont, op Twitter. ‘Bachelet is gretig om te antwoorden dat de VN een rapport over racisme in Amerika hebben uitgebracht, maar zegt niets over haar rapport over de Oeigoeren waar we al zo lang op wachten.’

After @mbachelet press, I'm left wondering how a women’s rights activist full of idealism could fall so short in her role as @UNHumanRights chief? I wonder how the young, idealistic Chilean girl who was fortunate enough to be freed from her own #detention center would judge her? — Rayhan E. Asat (@RayhanAsat) 28 mei 2022

Bachelets kantoor werkt al 3,5 jaar aan een onderzoeksrapport over de situatie in Xinjiang. Volgens interne bronnen was dit rapport in december vorig jaar al klaar, maar om onduidelijke redenen is het nog steeds niet gepubliceerd. Mogelijk werd publicatie uitgesteld om Bachelets Chinabezoek niet in gevaar te brengen.

De VN-commissaris had tijdens haar reis gesprekken met president Xi Jinping, minister van buitenlandse zaken Wang Yi en tal van politici in Xinjiang. Ze sprak academici, maatschappelijke organisaties en religieuze leiders. Naar eigen zeggen sprak ze sommige mensen ‘zonder toezicht’ – al is dat relatief in een hightechpolitiestaat. Door de covidrestricties was echter niet iedereen beschikbaar.

Zwaarbeveiligde heropvoedingskampen

Bachelet zei bij de Chinese leiding ‘vragen en zorgen’ te hebben geuit over de ‘trainingskampen voor beroepsonderwijs’, een term die zij van Beijing overnam. Volgens getuigen en datalekken – zoals recent de Xinjiang Police Files – gaat het in werkelijkheid om zwaarbeveiligde heropvoedingskampen. Experts schatten dat minstens 1 miljoen Oeigoeren en andere minderheden in deze kampen opgesloten hebben gezeten.

Bachelet uitte kritiek op de kampen, al zei ze de schaal ervan niet te kunnen beoordelen. ‘Ik heb bij de overheid het gebrek aan onafhankelijk juridisch overzicht van het programma aangekaart, het voortgaan van handhavers op vijftien indicatoren om neigingen tot gewelddadig extremisme vast te stellen, aantijgingen van het gebruik van geweld en mishandeling in instellingen, en rapporten van onevenredig strenge beperkingen op legitieme religieuze praktijken.’

Zij voegde eraan toe – zonder enig commentaar – dat de ‘trainingscentra’ volgens de Chinese overheid volledig ontmanteld zijn. Volgens experts zijn veel heropvoedingskampen in 2019 gesloten, maar zijn zij vervangen door programma’s van dwangarbeid en door zwaarbeveiligde gevangenissen, waarin Oeigoeren op basis van dubieuze aanklachten worden opgesloten.

Moeilijke balanceeract

Het geschipper van Bachelet – kritiek, maar met mate – illustreert haar ambigue relatie met Beijing. Enerzijds wil zij dat China aan zich internationale mensenrechten houdt, en ter verantwoording geroepen wordt als het dat niet doet. Anderzijds kan zij een machtige speler als China, die een belangrijke rol speelt in internationale dossiers als klimaatbestrijding, niet van zich vervreemden. Gezien de gevoeligheid van Beijing voor kritiek levert dat een moeilijke balanceeract op.

Critici menen dat Bachelet er in deze omstandigheden beter aan had gedaan thuis te blijven, en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde haar Chinareis afgelopen week ‘een vergissing’. Maar volgens Philip Alston, professor internationaal recht aan New York University en voormalig VN-rapporteur, is enige politieke koehandel onvermijdelijk om Beijing tot bijsturing van zijn beleid aan te zetten.

Alston ziet Bachelets reis en persconferentie slechts als een tussenstap, in afwachting van haar rapport over Xinjiang. Dat kan meer impact hebben als het Beijing weet te betrekken. ‘Je maakt een soort package deal, waarin genoeg zit voor de Chinese overheid om te zeggen: we gaan niet akkoord met bepaalde delen, maar we verwerpen het niet bij voorbaat. De Hoge Commissaris kan niet volledig de ene of de andere kant op gaan, ze moet een evenwicht vinden.’

Misinformatie

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Beijing zich niets aantrekt van kritiek, zelfs niet als die mild wordt geformuleerd. Zij vrezen dat Bachelet slechts voor het karretje van Beijing wordt gespannen, zoals eerder ook de WHO-missie in Wuhan overkwam. Zo werd Bachelet’s Xinjiangbezoek in China als een ‘vriendschappelijk’ bezoek voorgesteld, om ‘misinformatie op te helderen’. Ze werd op de foto gezet terwijl minister Wang Yi haar een boek van Xi Jinping over mensenrechten aanbood.

Ook Bachelets video-ontmoeting met president Xi Jinping werd in Chinese staatsmedia verdraaid voorgesteld. Na Xi’s uitleg over de Chinese definitie van mensenrechten, die een eenzijdige nadruk leggen op socio-economische rechten, zou Bachelet ‘bewondering voor de Chinese inspanningen en verwezenlijkingen in het beschermen van mensenrechten’ hebben geuit, aldus persbureau Xinhua. Bachelets kantoor liet daarop een correctie uitgaan, maar die werd in China niet overgenomen.

Op de persconferentie ten slotte uitte Bachelet kritiek op de mensenrechtensituatie in Xinjiang, maar ook op religieuze beperkingen in Tibet en de arrestatie van journalisten en advocaten in Hongkong. Maar de Chinese staatszender CCTV, die als eerste een vraag mocht stellen, vroeg Bachelet doodleuk of ze commentaar kon geven op ‘racisme, illegale gevangenissen, dwangarbeid van vluchtelingen, unilaterale sancties en mensenrechtenschendingen in de Verenigde Staten’.