VN bezorgd over verrijking uranium door Iran, onderhandelingen met VS onder druk

Minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdoulahian (R) verwelkomde directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap vorige week in Teheran. Beeld EPA

De onderhandelingen in Genève waren deze week weer begonnen, na een pauze van vijf maanden die volgde op de verkiezingen van de hardliner Ebrahim Raisi tot president van Iran. Tot nu verrijkte Iran uranium in de Fordow-fabriek met de IR-1 machines, aldus de IAEA, een organisatie van de Verenigde Naties. Nu gebruikt het de veel modernere en efficiëntere IR-6 machines.

Westerse onderhandelaars vrezen dat Iran met deze stap zijn onderhandelingspositie wil versterken. Volgens de oorspronkelijke atoomdeal mag Iran overigens helemaal geen uranium verrijken in Fordow. De IAEA heeft nu aangekondigd dat het meer inspecties zal gaan uitvoeren in de fabriek.

In 2015 sloot Iran een akkoord met de Verenigde Staten, China, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Duitsland. Iran beloofde zijn nucleaire programma te beperken, in ruil voor het opheffen van sancties van de VS, de Europese Unie en de Verenigde Naties. In 2018 zegde de toenmalige Amerikaanse president Trump de deal op. Hij stelde weer zware sancties tegen Iran in.

Trumps opvolger Biden wil proberen de deal nieuw leven in te blazen. Iran en de VS onderhandelen indirect met elkaar - hun boodschappen worden door koeriers overgebracht. Tot dusverre hebben de gesprekken echter niets opgeleverd.

Iran beschuldigde Israël van het ‘rondschallen van leugens om de onderhandelingen te vergiftigen’. Volgens het Amerikaanse persbureau Axios heeft Israël inlichtingen gedeeld met de Verenigde Staten en de Europese deelnemers aan de onderhandelingen. Daaruit zou blijken dat Iran technische stappen onderneemt om uranium tot 90 procent te verrijken, het niveau dat nodig is voor een kernbom. Iran zegt dat zijn nucleaire programma slechts voor vreedzame doeleinden is bedoeld.