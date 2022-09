Scheidend hoofd van het Bureau Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, op een persconferentie. Beeld Reuters

Wat staat er in Bachelets rapport?

Het rapport van het VN-Bureau voor de Mensenrechten is vernietigend voor de Chinese overheid. Die verdedigt haar Xinjiang-beleid al jaren als een noodzakelijk kwaad in de strijd tegen terrorisme. Ook stelt Beijing de heropvoedingskampen, waarin volgens experts mogelijk een miljoen Oeigoeren opgesloten hebben gezeten, als trainingscentra voor, bedoeld om de Oeigoeren te helpen.

Volgens het VN-rapport stelt het ‘vage’ Chinese terrorismebeleid normaal religieus gedrag gelijk aan extremisme. Dat heeft ertoe geleid dat ‘een substantieel deel van de Oeigoerse bevolking’ is opgesloten en dat de zogenaamde trainingscentra in werkelijkheid neerkomen op ‘een grootschalige vorm van arbitraire detentie’. Meer nog: in die detentiecentra is sprake van ‘een patroon van foltering en wrede en inhumane behandelingen’.

De VN-onderzoekers verzamelden getuigenissen van seksueel misbruik in de heropvoedingskampen en van gedwongen abortus en sterilisatie, die samen met het sterk gedaalde geboortecijfer in de Oeigoerse gemeenschap ‘betrouwbare indicaties van schendingen van de reproductieve rechten’ zijn. Tewerkstellingsprogramma’s gelieerd aan de trainingscentra ‘bevatten elementen van dwang’.

Het rapport formuleert alles voorzichtig, maar is glashelder in zijn conclusie: in Xinjiang zijn ‘ernstige mensenrechtenschendingen’ gepleegd. ‘Dat deze zin geen voorwaardelijke formulering bevat zegt veel’, zegt James Cockayne, antislavernijcommissaris van New South Wales in Australië en auteur van rapporten over dwangarbeid in Xinjiang. ‘Elders in het rapport is de woordkeus voorzichtig en gebaseerd op een afgewogen lezing van het bewijs, maar deze woordkeus is behoorlijk ondubbelzinnig.’

De mensenrechtenschendingen in Xinjiang komen volgens het VN-mensenrechtenbureau mogelijk neer op misdaden tegen de menselijkheid. De term genocide, die door de Amerikaanse regering en negen westerse parlementen wordt gebruikt, komt niet voor in het rapport.

Waarom werd het rapport nu pas gepubliceerd?

Mensenrechtenorganisaties vragen al sinds 2018 om een VN-onderzoek naar de situatie in Xinjiang. Dat werd telkens op de lange baan geschoven. Bachelet wilde zelf naar China, al moest ze daarvoor wachten tot mei 2022. Ze gaf de Chinese overheid ook vooraf uitgebreid de kans om te reageren. Activisten vreesden dat Bachelet was bezweken onder Chinese druk en dat het rapport er nooit zou komen. Uiteindelijk werd het woensdagnacht gepubliceerd, net voor het aflopen van Bachelets mandaat.

De timing wordt door sommige activisten als zwaktebod gezien (‘publiceren en weglopen’), anderen zijn allang blij dat dat het rapport er eindelijk is. ‘Velen speculeerden dat uitstel van de publicatie zich zou vertalen in een afzwakking van de analyse, maar dat is niet het geval’, aldus Cockayne. ‘De analyse is voorzichtig, maar maakt absoluut duidelijk dat er ernstige mensenrechtenschendingen zijn gepleegd en dat er stappen moeten worden gezet om te zorgen dat dit ophoudt.’

Hoe reageren de betrokken partijen?

De Chinese overheid kwam vooraf met een weerwoord, maar reageerde alsnog kwaad op de publicatie. ‘Dit is een farce bedacht door westerse landen, om munitie te verwerven voor hun politieke manipulatie van Xinjiang-gerelateerde kwesties’, aldus een verklaring van de Chinese permanente vertegenwoordiging bij de VN.

Oeigoeren in de diaspora en mensenrechtenorganisaties noemden het rapport ‘baanbrekend’, maar riepen vooral op tot actie. Ze willen vrijlating van opgesloten Oeigoeren, en internationale vervolging van de Chinese overheid. ‘Nu de toonaangevende VN-organisatie voor mensenrechten gesproken heeft, is er geen excuus meer om het ter verantwoording roepen van de Chinese regering achterwege te laten’, aldus Elfidar Iltebir, voorzitter van de Oeigoers-Amerikaanse Vereniging.

Zal dit rapport iets veranderen in Xinjiang?

Het VN-rapport bevestigt wat we al wisten uit onderzoek van wetenschappers, journalisten en mensenrechtenorganisaties. Het hecht daar nu het keurmerk van VN-erkenning aan. Dat vergroot de druk op overheden en internationale organisaties – zoals de Internationale Arbeidsorganisatie inzake dwangarbeid, of de Unesco inzake religieus erfgoed – om China ter verantwoording te roepen. De roep om meer VN-onderzoek in Xinjiang en meer maatregelen tegen China zal luider klinken.

Beijing zal zich daar weinig van aantrekken. Hooguit wordt het aanpakken van de Oeigoeren verfijnd. Zo werden de heropvoedingskampen na eerdere kritiek in 2019 gesloten, maar sindsdien worden Oeigoeren vaker opgesloten in gevangenissen. Het lot van Tibet, waar de VN al ruim een decennium mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt maar de bevolking volledig monddood is gemaakt, is eveneens veelzeggend.

Toch zal het rapport niet zonder gevolgen blijven. De bedrijfswereld zal nog meer afstand nemen van Xinjiang, en dat raakt China waar het pijn doet: in de portemonnee. Dat kan op de lange termijn de druk op de Chinese overheid vergroten.