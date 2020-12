VN bepleiten gratie bij Trump voor Julian Assange: ‘WikiLeaks-oprichter heeft geen misdaad begaan’

Aanhangers van Julian Assange voor het gerechtsgebouw in Londen, 9 september 2020. Assange is in afwachting van zijn uitlevering aan de VS. Beeld Reuters

Volgens Melzer heeft de uit Australië afkomstige Assange al ‘een hoge prijs moeten betalen voor het aan de kaak stellen van wangedrag van overheden wereldwijd’: hij leeft al vrijwel tien jaar in gevangenschap. Melzer heeft Assange onlangs bezocht in de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk, waar hij wordt vastgehouden in afwachting van uitlevering aan de Verenigde Staten, en zegt dat het niet goed gaat met de gezondheid van de 48-jarige Assange.

Volgens Melzer heeft Assange geen misdaad begaan door de informatie over de omstreden Amerikaanse oorlogshandelingen in onder meer Afghanistan en Irak bekend te maken. ‘Zijn organisatie WikiLeaks strijdt tegen corruptie en misstanden. Dat is in het belang van alle mensen ter wereld. Hij heeft de documenten die hij publiceerde niet gestolen en hij heeft niet gehackt. Hij heeft de documenten gekregen van legitieme bronnen, hij ging net zo te werk als andere grote nieuwsmedia.’

Ambassade van Ecuador

De 48-jarige Assange zocht in 2012 bescherming bij de ambassade in Ecuador in Londen om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Die wilde hem vervolgen voor een dubbele zedenzaak uit het verleden, maar Assange was ook bang dat Zweden hem zou uitleveren aan de Verenigde Staten die hem dreigde te vervolgen voor lekken van staatsgeheimen. De Zweedse zedenzaak werd vorig jaar gestaakt omdat het bewijs was verouderd. De ambassade van Ecuador heeft Assange in 2019 laten verwijderen omdat hij er na zeven jaar in een klein kamertje te hebben geleefd, niet meer te hanteren zou zijn geweest.

Sindsdien zit Assange in de Belmarsh-gevangenis in afwachting van zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. De rechter doet hier op 4 januari uitspraak over. President Trump zou volgens de advocaat van Assange hebben laten doorschemeren dat hij gratie wil verlenen in ruil voor informatie over wie – anders dan Rusland – de Democratische Partij in 2016 heeft gehackt.