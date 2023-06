VN beëindigen vredesmissie in Mali, Wagner springt in het gat

Een konvooi VN-militairen van de missie-Minusma met mijndetectoren op patrouille in Mali, maart 2019. Beeld EPA

Het vertrek van de meer dan 15 duizend soldaten, politie-agenten en burgers die onder VN-vlag in Mali opereren werd 16 juni geëist door Abdoulaye Diop, de minister van Buitenlandse Zaken van Mali. Hij liet weten dat de troepen zich ‘onmiddellijk moeten terugtrekken’ omdat die ‘hun fundamentele doel niet bereiken’ en ‘onvoldoende antwoorden bieden op de veiligheidssituatie in Mali’.

Na tien jaar onrust is die veiligheidssituatie in het west-Afrikaanse land is nog altijd erbarmelijk. Het conflict dat in 2012 in het noorden van Mali tussen de regering en separatistische Touareg-rebellen losbarstte, ontpopte zich het afgelopen decennium tot een gecompliceerd strijdtoneel waarbij jihadistische splintergroeperingen de vrije hand kregen. Tien jaar later zijn die groeperingen niet alleen in Mali, dat nog steeds als het centrum van die jihadistische groeperingen geldt, maar ook in meerdere buurlanden actief.

Geen toestemming

In de afgelopen weken werd al bekend dat het hoofd van Minusma, de Mauritaanse El-Ghassim Wane, weinig heil ziet in een vredesmissie die niet gesteund wordt door de Malinese overheid. ‘Vredeshandhaving is gebaseerd op het principe van de toestemming van het gastland’, liet hij weten, ‘en zonder deze toestemming zijn operaties bijna onmogelijk.’

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Na de eis van Diop kwam Frankrijk, dat de penvoerder is voor VN-resoluties over Mali, op 22 juni met een VN-resolutie waarin staat dat Minusma vanaf 1 juli ontbonden zal worden. Personeel wordt teruggehaald en activiteiten worden stopgezet, met als doel om dat proces uiterlijk op 31 december af te ronden. Dat voorstel is vrijdagavond door de VN Veiligheidsraad aangenomen.

De relatie tussen de regering en de blauwhelmen is al langer slecht. In augustus 2020 greep de junta de macht, die sindsdien belooft een einde te maken aan de jihadistische dreiging in het midden en noorden van het land. Zij zette na maanden van geruzie eerst Franse militairen het land uit, die in Mali voor de vijfduizend-koppige troepenmacht Barkhane actief waren. In augustus vorig jaar vertrokken de laatste Franse militairen.

Al gauw verslechterden daarna ook de banden met de VN. De Malinezen vinden dat de blauwhelmen hun soldaten moeten trainen en mee moeten vechten tegen jihadisten en voormalige separatisten, maar dat valt volgens de VN niet binnen het mandaat. Gefrustreerd door de in hun ogen tandeloze blauwhelmen, vulde de junta het gat dat de Fransen achterlieten op door samen te werken met huurlingen van de Russische Wagnergroep.

‘Fictieve bevindingen’

Die stap deed de banden tussen New York en de Malinese hoofdstad Bamako nog verder bekoelen, zeker toen de mensenrechtencommissie van de VN dit voorjaar een rapport publiceerde waarin het Malinese soldaten en Wagnerhuurlingen ervan beschuldigt zeker 500 mensen te hebben geëxecuteerd tijdens een antiterroristische operatie in maart 2022. De militaire machthebbers noemden de bevindingen ‘fictief’ en reageerden door verschillende hooggeplaatste VN-functionarissen het land uit te zetten.

Diplomaten en experts vrezen dat door het vertrek van Minusma de veiligheidssituatie in Mali nog verder zal verslechteren. Tijdens de vredesmissie zijn in het midden en noorden van Mali de afgelopen tien jaar meer dan 170 vredeshandhavers bij gevechten omgekomen. Daarmee is Minusma de dodelijkste nog voortdurende vredesmissie van de Verenigde Naties. Nederland, dat meermaals een bijdrage aan de missie leverde, verloor twee militairen bij een helikoptercrash en twee blauwhelmen bij een oefening met mortieren.

Begin dit jaar kwam de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen terug uit Mali, waar hij namens de VN leiding gaf aan het militaire deel van de vredesmissie. In januari zei hij dat het niet verlengen van de vredesmissie ‘een heel slecht signaal’ zou zijn. ‘Als we weg zouden gaan’, aldus Matthijsen toen, ‘hebben we in elk geval helemaal niets meer in te brengen en dat zou niet alleen ramp zijn voor Mali maar voor de hele regio.’