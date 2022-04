VN-baas Guterres wil alles inzetten om levens te redden in Marioepol

Een door de Russen verwoest theater in de Oekraïense havenstad Marioepol, waar nog 100 duizend mensen zitten. Beeld Reuters

Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat Guterres Moskou bezocht, en zelfs voor het eerst dat hij Poetin sprak. De Russische president weigerde tot nu toe telefonisch met hem te spreken. Woensdag bezoekt de VN-secretaris-generaal de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Dat Guterres eerst naar Moskou gaat en daarna pas Kyiv aandoet, leidt tot ergernis bij de Oekraïense regering. ‘Het is gewoon verkeerd om eerst naar Rusland te gaan en pas dan naar Oekraïne’, zei president Zelenski afgelopen weekend tegen journalisten. ‘Die volgorde is niet eerlijk en niet logisch. De oorlog vindt plaats in Oekraïne, er liggen geen lijken in de straten van Moskou.’

Kritiek op Guterres van oud-medewerkers

De afgelopen weken groeide de kritiek dat de VN onzichtbaar is in deze oorlog. Ruim tweehonderd voormalige VN-medewerkers drongen er vorige week in een brief bij Guterres op aan dat hij een actievere rol op zich neemt, gesprekken initieert en getroffen gebieden bezoekt. Nietsdoen haalt het bestaansrecht van de VN onderuit, waarschuwen de schrijvers.

Via de Veiligheidsraad kan de Verenigde Naties weinig betekenen in dit conflict, omdat Rusland daarin zitting heeft en vetorecht heeft, net als de andere vier leden. Maar dat betekent niet dat de hoogste VN-baas ‘stil kan blijven zitten’, zei een van de ondertekenaars van de brief in The Guardian. ‘Hij heeft kennelijk niet begrepen dat hij, als secretaris-generaal, de verantwoordelijkheid heeft om het VN-handvest te beschermen en uit te dragen,’ aldus Franz Baumann, een voormalige VN-medewerker.

‘Invasie Oekraïne is een schending van het VN-handvest’

Die taak lijkt hij nu op zich te hebben genomen. Guterres stelde in Moskou dat de Russische invasie van Oekraïne een schending van het VN-handvest is. Hij riep op tot een onafhankelijk onderzoek naar ‘mogelijke oorlogsmisdaden’. ‘Mijn eigen doel is levens helpen redden en het lijden in Oekraïne verlichten', voegde hij daaraan toe.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dimitro Kubela had Guterres opgeroepen om Moskou in elk geval onder druk te zetten om humanitaire hulp mogelijk te maken. ‘Hij moet zich richten op één zaak: de evacuatie van Marioepol, dat is iets wat de VN kan doen.’ Naar schatting 100 duizend mensen zijn nog in de uitgeputte, bezette stad; enkele honderden van hen zitten vast in de door Russische soldaten omsingelde staalfabriek Azovstal.

‘De VN wil al zijn mankracht en logistiek inzetten om levens te helpen redden in Marioepol’, zei Guterres in Moskou. Hij stelde voor een 'humanitaire contactgroep’ in te stellen – van Rusland, Oekraine en de VN – voor het instellen van humanitaire corridors. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, met wie Guterres ook sprak, zei bereid te zijn daaraan mee te werken. De oproep van Guterres tot onderhandelingen vond bij Lavrov geen gehoor, hij vond dat ‘te vroeg’.