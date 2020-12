VN: 2020 warmste jaar ooit in Europa, nog nooit zo weinig ijs in noordpoolgebied

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Andere regio’s in de wereld waar het uitzonderlijk warm was zijn onder meer het zuidwesten van de Verenigde Staten, delen van Zuid- en Midden-Amerika en regio’s in China.

De gemiddelde temperatuur wereldwijd is in 2020 ongeveer 1,2 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Dit jaar ligt daarmee op koers om in de top drie van warmste ooit te belanden, aldus het VN-agentschap. Het recordjaar is 2016.

Nog nooit was er tussen juli en oktober minder ijs in het noordpoolgebied, aldus de WMO. VN-topman Antonio Guterres pleitte in een toespraak opnieuw voor hulp aan armere landen zodat zij zich kunnen aanpassen aan het opwarmende klimaat. Volgens hem worden ‘apocalyptische’ branden en overstromingen ‘het nieuwe normaal’. Volgens Guterres is hiervoor jaarlijks naar schatting 180 miljard dollar nodig. Op termijn zou dat echter het viervoudige aan besparingen en voordelen opleveren.