VMBO-leerlingen hoeven tóch niet naar zomerschool

Zowel de onderwijsinspectie als de school zelf bevestigde donderdagavond dat een aantal leerlingen de afgelopen dagen te horen heeft gekregen dat ze geen leerstof meer hoeven in te halen. Die leerlingen is echter niet de garantie gegeven dat ze nu zijn geslaagd.

Of ze hun diploma hebben gehaald, krijgen de leerlingen pas op 31 augustus te horen. In Limburg is dan het nieuwe schooljaar alweer begonnen. Dat de door het ministerie van Onderwijs ingestelde externe examencommissie pas over anderhalve maand definitief kan zeggen of leerlingen wel of niet geslaagd zijn, is een uitvloeisel van de afspraken die het Rijk (ministerie, onderwijsinspectie) met de school heeft gemaakt.

Chaos niet meer te bevatten

Voor leerlingen zelf en hun ouders is de chaos bijna niet meer te bevatten, zo werd donderdag duidelijk. ‘Wij hebben te horen gekregen dat mijn zoon toch niet meer hoeft te leren voor maatschappijleer en biologie’, zegt Iris de Ridder uit Maastricht, die zelf in het basisonderwijs werk. ‘Wij als ouders snappen er al helemaal niets meer van, leerlingen zelf zijn helemaal in verwarring.’

Drie weken geleden kwam aan het licht dat het eigen schoolexamen van het VMBO Maastricht zo tekortschoot dat leerlingen eigenlijk niet aan het landelijk examen hadden mogen deelnemen. Na onderzoek van de onderwijsinspectie werd besloten dat alle 344 leerlingen (voorlopig) geen diploma uitgereikt zouden krijgen. Ook moest een deel van de scholieren naar een speciale zomerschool om alsnog in aanmerking te komen voor het diploma.

Volgens onderwijscoach Ingeborg Dijkstra, die een aantal scholieren en hun ouders bijstaat, is sinds begin deze week de verwarring compleet. ‘Leerlingen hebben bijvoorbeeld zitten blokken voor maatschappijleer en horen nu ineens dat dat toch niet nodig was. Begrijpen de school en al die instanties wel dat we hier met een heel kwetsbare groep van doen hebben?’

Volgens een woordvoerder van de onderwijsinspectie zijn er geen aanwijzingen dat VMBO Maastricht nu wederom in de fout is gegaan. Hij erkent dat de afspraken over hoe het verder moet ingewikkeld en technisch zijn en tot verwarring kunnen leiden. Datzelfde zegt woordvoerder Paul ’t Lam namens VMBO Maastricht: ‘Heel vervelend allemaal. In feite breng je goed nieuws aan een leerling, maar misschien hebben we fouten gemaakt in de communicatie.’