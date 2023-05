Vluchtend over de Middellandse Zee, in het niemandsland van golven, bestaat alleen geluk of pech

Vluchtelingen op de Geo Barents, het schip van Artsen zonder Grenzen. Beeld Jelle Krings voor de Volkskrant

‘José Mourinho is mijn idool’, vertelt de Kameroense Peter (35) me enthousiast. We staan op het achterdek van de Geo Barents, een reddingsschip van Artsen zonder Grenzen dat vluchtelingen en migranten op de Middellandse Zee redt en in Italië aan land brengt.

Voor een reportage vaar ik twaalf dagen mee. Het is dag negen en het schip heeft zojuist een reddingsactie uitgevoerd. De opvarenden van een rubberboot, tien uur eerder vertrokken vanuit Libië, zijn net gered. We zijn nu nog geen 100 kilometer ten noorden van de Noord-Afrikaanse kust. Het gesprek over Mourinho heeft iets absurds.

Libisch detentiecentrum

Een paar uur eerder zat Peter nog met 25 anderen op het wankele bootje met een kapotte motor. In de jaren ervoor ontvluchtte hij de burgeroorlog in Kameroen, doorkruiste hij de woestijn en zat hij gevangen in een Libisch detentiecentrum.

Nu legt hij me uit wat hij zo bewondert aan de Portugese voetbaltrainer van AS Roma. ‘Zijn eerlijkheid. Sommige mensen vinden hem daarom bot, maar ik vind het goed dat hij altijd zegt wat hij denkt.’ Voetbalfan Peter komt uit dezelfde streek als de voormalige Ajax-speler Eyong Enoh, rondom de stad Buéa in het zuidwesten van Kameroen.

‘We zaten bij elkaar op school, ik zag hem weleens voetballen.’ Enoh (37) is inmiddels met pensioen, weet Peter, en miljonair. Ze hebben een paar gemeenschappelijke vrienden. Een voetbaltransfer is een van de weinige maatschappelijk volledig geaccepteerde vormen van arbeidsmigratie uit Afrika en Azië. Op het voetbalveld maakt het niets uit als je laaggeschoold bent.

Gevaarlijke bootreizen

Wie minder voetbaltalent bezit, is aangewezen op gevaarlijke bootreizen om dromen na te jagen. Een paar meter van Peter vandaan laat Johir (22) uit Bangladesh me op zijn telefoon een screenshot zien, afkomstig van de website van de Universiteit van Milaan. Hij wil een bachelorstudie in veehouderij volgen, zegt hij met stralende ogen. Daarna gaat hij eerst geld verdienen in Italië en dan terug naar Bangladesh, om een eigen boerderij te kopen.

‘Ik hoop dat het lukt’, zeg ik tegen Johir, terwijl mijn gedachten afdwalen naar de mannen uit Bangladesh die ik in mijn buurt in Rome zie. Ze bestieren er avondwinkels, als ze geluk hebben. Als ze pech hebben, lopen ze langs terrassen met felgekleurde aanstekers en andere plastic spullen die niemand wil hebben.

Maar Johir heeft hoop en zolang die hoop leeft, is het een krachtiger brandstof dan de benzine in de kapotte motor van het rubberbootje. Een dag na de redding buigt hij zich opgewekt over het boekje met Italiaanse woorden dat hij aan boord van het schip heeft gekregen.

Toevallige oneerlijkheden

Peter wil naar Rome, omdat José Mourinho daar woont en werkt. ‘Als hij nog bij Inter zat, zou ik naar Milaan gaan.’ Een tamelijk willekeurige reden, denk ik bij mezelf, maar wie ben ik om hem iets uit te leggen over willekeur. Het Europese migratiebeleid hangt van toevallige oneerlijkheden aan elkaar.

Voor Peter en Johir valt het kwartje nu de juiste kant op. Ze hebben Italië gehaald. Ook dat is in zekere zin willekeur, want in Libië leven nog tienduizenden mensen onder dezelfde erbarmelijke omstandigheden, die niet op een bootje konden of durfden te stappen. Op de Middellandse Zee bestaat geen rechtvaardigheid, denk ik als ik in Brindisi van het schip stap. In het niemandsland van golven bestaat alleen geluk of pech, alles of niets, hoop of dood.