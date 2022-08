Vluchtelingenwerk waarschuwt: Nederland is spoor volledig bijster bij de opvang van asielzoekers

Een moeder met haar kinderen op een bankje op het terrein van het azc Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zes weken sliep de hoogzwangere asielzoekster al op een veldbedje in een sporthal. Met veel moeite kreeg Anne-Els Jansen haar onlangs uit de crisisnoodopvang naar een bed in een regulier azc. ‘Ze was zeven maanden zwanger en had hier nog geen arts gezien’, vertelt de regiomanager asiel voor West- en Midden-Nederland van Vluchtelingenwerk hoofdschuddend. ‘We proberen in ieder geval, in overleg met het COA, de kwetsbaarste mensen uit dat rondreizende circus van de crisisnoodopvang te halen.’

VluchtelingenWerk Nederland (VWN), in 1979 opgericht om de overheid te helpen met de opvang en integratie van vluchtelingen, houdt kantoor in bijna alle 130 opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De VWN-medewerkers – zeshonderd betaalde krachten en negenduizend vrijwilligers – bieden asielzoekers allerhande hulp: van sociaal-juridische en maatschappelijke begeleiding tot voorlichting. De organisatie draait op bijdragen van donateurs en fondsen en op subsidies, en streeft de naleving van de VN-regels voor vluchtelingenopvang na.

Regiomanager Jansen loopt al 25 jaar mee in de asielopvang, maar zo chaotisch als die nu verloopt, heeft ze het nog niet meegemaakt. ‘De overheid is de regie volledig kwijt’, zegt ze op het eenvoudige VWN- kantoor in het azc Utrecht, gevestigd in een voormalig militair ziekenhuis. Veel persoonlijke asielverhalen kan ze niet geven vanwege de privacybescherming van vluchtelingen. Maar samen met collega Sander Schaap, die landelijk manager belangenbehartiging is, kan ze wel uitleggen hoe ze de asielketen van dichtbij heeft zien vastlopen.

‘De chaos is groter dan de crisis zeven jaar geleden toen Nederland in korte tijd grote aantallen Syriërs opving’, zegt Jansen. ‘Ook toen waren noodopvang en crisisnoodopvang nodig, en reden bussen heen en weer tot er ergens plek was. Maar iedereen had het gevoel: dit is nu nodig, we gaan ergens heen, het is snel opgelost. Maar nu zijn we het spoor helemaal bijster. Ook mensen met een verblijfsvergunning liggen opeens op een veldbedje in een gymzaal. De menselijke maat is weg. Niemand weet waar dit heen gaat.’

Die chaos moet ook invloed hebben op jullie werk. Hoe zijn de laatste maanden voor jullie geweest?

Anne-Els Jansen: ‘Het is heel lastig werken. Iedereen staat onder spanning. Normaal zijn er ook blije gebeurtenissen: iemand krijgt een verblijfsvergunning of erkenning van de gezinshereniging. Maar nu heerst er alleen maar onduidelijkheid en onrust. Dat krijgen wij allemaal over ons heen. Als mensen met vragen en protesten bij ons komen, kunnen we alleen maar antwoorden: sorry, we zijn het helemaal met jullie eens, maar daar hebben we geen invloed op.

‘Dat is best frustrerend. Het moet een keer verbeteren. Onze mensen kunnen ook afknappen. We merken al dat we moeilijker vrijwilligers en medewerkers kunnen krijgen, al moet gezegd dat daarbij ook de algemene schaarste aan personeel een rol speelt.’

Hoe zijn we volgens u in deze asielcrisis verzeild geraakt?

Sander Schaap: ‘De enorme instroom van Syriërs in 2015 en 2016 is, met veel kunst- en vliegwerk, relatief goed gegaan. We kennen allemaal de protesten, zoals die varkenskoppen in bomen. Maar het algemene beeld was dat er een groot draagvlak was, ook onder gemeentebesturen, om de klus te klaren.

‘Na die crisis werd het personeel van IND en COA snel afgeschaald. Azc’s werden gesloten. Maar het waren vooral Syrische mannen die asiel hadden gekregen. Die wilden nu ook hun gezinnen uit de oorlog halen en vroegen gezinshereniging aan. Iedere deskundige zag dat aankomen. Maar de overheid leek overvallen te worden door het aantal aanvragen voor gezinshereniging. De wachttijden begonnen enorm op te lopen.

Anne-Els Jansen, regiocoördinator West- en Midden-Nederland bij Vluchtelingenwerk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘De IND zette extra personeel in, maar verschoof ook medewerkers van de reguliere asielprocedure naar de gezinshereniging. Daardoor ontstonden weer grote achterstanden voor asielzoekers. Er werd een taskforce ingesteld die versneld 15 duizend asielaanvragen beoordeelde en grotendeels goedkeurde.

‘De achterstanden waren vlak voor de coronacrisis nagenoeg ingelopen. Maar de geschiedenis herhaalde zich: ook die nieuwe groep statushouders vroeg gezinshereniging aan. Door corona, toen de grenzen dicht gingen, is deze crisis twee jaar uitgesteld.’

Jansen: ‘Het kabinet heeft niets geleerd van de Syrië-crisis. Het is meteen gaan afschalen en bezuinigen. Dan kom je dus capaciteit tekort. Het probleem nu is niet eens de instroom van asielzoekers of nareizigers (voor gezinshereniging, red.), want die is niet extreem hoog. Het probleem is het capaciteitstekort bij zowel IND als COA.’

Wat is het grootste knelpunt op dit moment in het proces van aanmelding tot het krijgen van een verblijfsstatus en een huis?

Schaap: ‘Er zitten overal bottlenecks in de asielketen. In Ter Apel is het in eerste instantie de vreemdelingenpolitie, die kampt met een enorme achterstand. De asielzoekers krijgen een grijs bandje om de pols, maar zijn nog helemaal niet geregistreerd. Die worden nu rondgepompt in het land, terwijl niemand weet wie ze eigenlijk zijn.

‘Daarna moeten ze voor de eerste keer bij de IND worden gehoord, maar daar zit ook een achterstandsprobleem. De verwachting is dat voor eind dit jaar nog 27 duizend mensen bij de IND behandeld moeten worden.

‘Dan komen ze bij het COA, dat onvoldoende opvangplekken in azc’s heeft. Dat is weer het gevolg van zowel de lange asielprocedure, ook voor gezinshereniging, als de trage uitstroom van statushouders.

‘Nu worden vooral de 15 duizend statushouders die wachten op een woning gezien als de prop in de keten. Over een halfjaar zullen dat de wachtenden voor de gehoren van de IND zijn. Het hele systeem zit gewoon muurvast.’

Sander Schaap, landelijk manager belangenbehartiging. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Jansen: ‘Aan de medewerkers bij IND en COA ligt het niet: ze werken zich een slag in de rondte. Maar de procedures zijn soms wel onnodig ingewikkeld. Neem Afghanistan, dat is geen veilig land meer. Toch moeten IND’ers Afghanen indelen in allerlei risicogroepen en daarop verhoren. Het is allemaal gecompliceerd en tijdrovend. Ik lees IND-verslagen die tientallen pagina’s dik zijn. Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is: alleen voor de Taliban is Afghanistan veilig, alle anderen zou je gewoon een verblijfsvergunning moeten geven.

‘De IND heeft pilots lopen waarbij de medewerkers zelf bij opvanglocaties langsgaan om de gesprekken te voeren. Ik juich dat toe, maar mis soms wel de logica. Dan moeten er opeens weer op het allerlaatste moment asieladvocaten worden opgetrommeld. Ook leidt het tot onduidelijkheid en spanning bij andere asielzoekers, die niemand van de IND op bezoek krijgen. Zij komen dan bij ons aan het loket vragen: wij wachten al veel langer, wanneer komen wij aan de beurt, worden wij vergeten?

‘Dat is een vraag die constant terugkomt, ook bij nieuwkomers: weten ze eigenlijk wel dat wij er zijn? Ze zijn bang dat ze buiten beeld raken. Daarom weigeren steeds meer asielzoekers om überhaupt weg te gaan uit Ter Apel. Ze slapen daar liever buiten, dicht bij het aanmeldcentrum, dan ver weg in de crisisnoodopvang in Zeeland of Brabant.

‘En zelfs als alles geregeld is en asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, dan moeten ze weer wachten op een woning. Nederland is wachten, zeggen ze dan. En dat is ook zo.’

Sommige partijen menen dat de instroom van vluchtelingen aan banden moet worden gelegd. Is dat een oplossing?

Schaap: ‘Mensen die oorlog en geweld ontvluchten, moeten hier een plek kunnen krijgen. Dat zijn we moreel en wettelijk verplicht. Dit is ook meer een bestuurlijke crisis dan een asielcrisis. Over de hele linie zie je de samenleving vastlopen omdat de overheid problemen veel te lang op z’n beloop heeft gelaten. Dat zie je ook bij de woningcrisis en de boerencrisis.

Het azc Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Van alle migranten die naar Nederland komen, is maar een klein deel asielzoeker. Het leeuwendeel bestaat uit arbeidsmigranten, internationale studenten, expats. Om dan toch steeds de focus te leggen op een kwetsbare groep die bescherming aanvraagt, daar word ik wel moe van.’

Jansen: ‘Het is relatief een kleine groep, maar wel veel in het nieuws. Het is een politiek beladen onderwerp, zeker in tijden van verkiezingen.’

Schaap: ‘Over de instroom van internationale studenten hoor je veel minder. Die moeten ook worden gehuisvest.’

Wat is jullie oplossing voor de asielcrisis?

Schaap: ‘Op korte termijn zijn er alleen maar lelijke oplossingen. Wij pleiten al jaren voor meer kleinschalige opvang, eerlijk verspreid over alle gemeenten in Nederland. Maar nu is er dringend grootschalige, fatsoenlijke opvang nodig om een eind te maken aan dat gesleep met mensen. De staatssecretaris moet zo snel mogelijk een spoedwet maken waarmee hij gemeenten kan dwingen mee te werken.

‘En dan niet één of een paar gemeenten uitkiezen omdat daar toevallig een geschikt pand leeg staat, zoals nu gebeurt in Tubbergen, maar alle gemeenten verantwoordelijk maken voor een eerlijk deel. Dan is het voor iedereen mogelijk om kleinschalig bij te dragen, en kan niemand naar elkaar wijzen.

‘Als je nu niks doet, blijft het hele systeem in crisis. Je moet met een paar rake klappen de crisis tot stilstand brengen, en daarna weer gaan bouwen.

Een man in het azc Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Uiteindelijk moet er een structurele basiscapaciteit van kwalitatief goede locaties komen die gehandhaafd blijft ook als de asielinstroom wat minder wordt. Bij voorkeur zijn dat kleinschalige opvanglocaties die ook kunnen worden ingezet voor andere groepen woningzoekenden, zoals studenten of arbeidsmigranten. We moeten af van dat efficiencydenken, waarbij asielopvang steeds maar op- en afgeschaald wordt. Want dan loop je voortdurend achter de feiten aan.

‘Het is de vraag of het huidige model van asielopvang nog wel toekomstbestendig is. De organisatie is nu helemaal nationaal geregeld, maar de opvanglocaties liggen wel in gemeenten. Misschien moet je naar een model waarin gemeenten het zelf voor het zeggen hebben, ook over de organisatie van de opvang, zoals nu al met de Oekraïners gebeurt. Gewoon elke gemeente, naar rato van het inwoneraantal, verantwoordelijk maken voor de de opvang van tien tot een paar honderd asielzoekers in kleine locaties. Dat is ook beter voor het creëren van draagvlak.’